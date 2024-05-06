¿Qué es el riesgo climático?

Evaluar el riesgo climático implica identificar y cuantificar los impactos potenciales del cambio climático sobre una organización o una región. Esto incluye encontrar posibles peligros climáticos físicos, como fenómenos meteorológicos extremos y patrones climáticos cambiantes, así como riesgos de transición asociados con el cambio a una economía baja en carbono.

Las organizaciones deben evaluar su susceptibilidad a estos peligros en función de una variedad de factores y medir sus posibles impactos en el futuro. Por ejemplo, una empresa podría evaluar cuántas de sus instalaciones están ubicadas en áreas propensas a inundaciones. Para cuantificar esos impactos, las organizaciones deben estimar el daño en términos financieros. Esto podría implicar calcular los posibles costes de reparación a partir de los daños físicos, la pérdida de ingresos por las interrupciones operativas o los costes de cumplimiento derivados de la nueva normativa.

El análisis de escenarios también forma parte integral de la evaluación del riesgo climático. Utiliza la ciencia del clima para proyectar los escenarios climáticos futuros y sus posibles repercusiones. Los datos utilizados en las evaluaciones de riesgos climáticos pueden proceder de diversas fuentes. Estas incluyen modelos climáticos, datos climáticos históricos, proyecciones socioeconómicas y métricas específicas de la empresa. Las metodologías utilizadas pueden variar ampliamente en función del alcance de la evaluación y de las necesidades específicas de la organización.

A medida que más países y organizaciones tratan de establecer objetivos medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) eficaces, las evaluaciones del riesgo climático pueden servir de guía. Por ejemplo, la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó la primera Evaluación Europea de Riesgos Climáticos (EUCRA) en 2024 para ayudar a identificar las prioridades políticas para la adaptación al cambio climático y para ayudar a la toma de decisiones en materia de ESG3.