¿Qué es el riesgo climático?

El riesgo climático se refiere a los posibles efectos negativos del cambio climático en varios aspectos del medio ambiente, las empresas y la sociedad.
El aumento de las temperaturas globales, atribuido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la actividad humana, podría provocar cambios en el sistema climático mundial. Esto, a su vez, repercute en el clima de la Tierra y en los ecosistemas naturales, así como en la forma en que viven y trabajan los seres humanos. A medida que el mundo trabaja para comprender mejor los efectos del cambio climático, los expertos y los responsables políticos están tomando medidas para entender y medir el riesgo climático, y encontrar formas de mitigarlo.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Comprender el riesgo climático es importante por muchas razones. Las consecuencias del cambio climático pueden agravar las desigualdades sociales y perjudicar la salud pública. La Organización Mundial de la Salud estima que entre 2030 y 2050, el cambio climático podría causar aproximadamente 250 000 muertes adicionales al año por desnutrición, enfermedades y estrés por calor1. Además, los fenómenos meteorológicos extremos pueden provocar la pérdida de vidas, el desplazamiento de personas y el aumento de la pobreza.
Según el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD), estas condiciones climáticas cambiantes también tienen posibles implicaciones financieras para las organizaciones y el sistema financiero mundial en general. Estas implicaciones incluyen los daños a la propiedad y la infraestructura, las interrupciones operativas y el aumento de las reclamaciones a las aseguradoras. Los inversores tienen cada vez más en cuenta el riesgo climático en sus decisiones de inversión. Mientras tanto, los gobiernos y otras entidades de todo el mundo están desarrollando nuevas regulaciones y estándares que requieren que las empresas evalúen y divulguen sus riesgos relacionados con el clima.
La mayoría de las veces, el riesgo climático afecta a las poblaciones vulnerables, como las de países de bajos ingresos o áreas con menos infraestructura. Las naciones insulares y las regiones costeras se enfrentan a riesgos significativos por el aumento del nivel del mar y el aumento de la frecuencia e intensidad de las tormentas tropicales.
En el África subsahariana, la variabilidad climática y los cambios en los patrones de precipitaciones pueden afectar gravemente a la seguridad alimentaria y la disponibilidad de agua. En el sur de Asia, países como la India, Bangladesh y Pakistán corren el riesgo de sufrir las consecuencias del calor extremo y los cambios en los patrones de los monzones.
La alta densidad de población de la región puede aumentar el impacto potencial de tales eventos. Y el Ártico se está calentando a un ritmo casi el doble de la media mundial, lo que provoca el derretimiento de los casquetes polares y el permafrost. Esto amenaza sus ecosistemas y comunidades indígenas y también contribuye al aumento global del nivel del mar.
El riesgo climático puede clasificarse en tres categorías:
Son las amenazas directas que representan los cambios en las condiciones climáticas. Incluyen riesgos agudos derivados de fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, inundaciones, olas de calor y sequías. También incluyen los problemas que se derivan de los cambios a largo plazo en los patrones climáticos, como el aumento del nivel del mar y el aumento de las temperaturas.
Estos riesgos surgen del proceso de adaptación a una economía baja en carbono. A medida que los sectores, las empresas y las comunidades realizan la transición para abandonar los combustibles fósiles, las que dependen en gran medida de estos recursos pueden sufrir importantes pérdidas financieras y trastornos socioeconómicos. Esto incluye cambios políticos y normativos, avances tecnológicos y cambios en las preferencias de los consumidores que podrían dar lugar a una menor demanda de determinados productos o servicios.
Estos riesgos están asociados a personas y empresas que han sufrido pérdidas debido al cambio climático y buscan una indemnización por parte de los responsables. Esto podría implicar acciones legales contra empresas o gobiernos que no hayan mitigado su contribución al cambio climático ni se hayan adaptado a sus efectos.
Los riesgos físicos, de transición y de responsabilidad civil que conforman el riesgo climático global pueden tener diversos impactos. A continuación, analizamos más detenidamente cómo pueden afectar a las empresas, las comunidades y el medioambiente:
El cambio climático está relacionado con el aumento de la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas. Estos sucesos pueden dañar las infraestructuras, interrumpir las operaciones y las cadenas de suministro y provocar la pérdida de vidas humanas. El aumento del nivel del mar provoca la pérdida y el desplazamiento de tierras. Y los cambios en los patrones de precipitación pueden provocar escasez de agua en algunas zonas e inundaciones en otras.
Esto puede afectar a la agricultura, al suministro de agua y aumentar el riesgo de incendios forestales en las regiones secas. Estos cambios también tienen un impacto significativo en los ecosistemas, lo que provoca cambios en la distribución de las especies y amenaza la biodiversidad. Los arrecifes de coral, por ejemplo, son muy sensibles a la temperatura del agua y se ven gravemente afectados por el calentamiento y la acidificación de los océanos.
El cambio climático tiene profundas implicaciones sociales, que afectan a diversos aspectos de la vida humana, desde la salud y el nivel de vida hasta la cultura y las estructuras sociales. Puede agravar problemas médicos, desde enfermedades relacionadas con el calor hasta fomentar la propagación de enfermedades como la malaria y el dengue. Los cambios en los patrones meteorológicos pueden complicar el acceso a un agua limpia y segura, esencial para la salud humana, la agricultura y la producción de energía.
El riesgo climático suele afectar de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, incluidas las de los países de bajos ingresos, las comunidades indígenas, las personas mayores y los niños. Esto puede exacerbar las desigualdades sociales existentes y provocar un aumento de la pobreza y la marginación, así como el desplazamiento, la inestabilidad y los conflictos. Según el Banco Mundial, sin acción climática, más de 100 millones de personas más podrían vivir en la pobreza en 20302.
Para las empresas, el riesgo climático puede manifestarse de varias maneras. Los riesgos físicos derivados de los fenómenos meteorológicos extremos y los patrones meteorológicos cambiantes pueden dañar los activos, incluidos los edificios, los equipos y las infraestructuras. También pueden interrumpir las cadenas de suministro y los procesos de producción, y dificultar la búsqueda de mano de obra y el mantenimiento de condiciones de trabajo seguras.
El riesgo climático puede generar mayores gastos para las empresas, incluyendo el aumento de las primas de seguros o elevados costes de cumplimiento para adaptarse a las nuevas normas reguladoras. Desde el punto de vista financiero, los riesgos de transición pueden dar lugar a activos bloqueados, lo que significa que pierden valor o se convierten en pasivos antes del final de su vida útil. Las empresas y regiones que dependen en gran medida de los combustibles fósiles, por ejemplo, pueden enfrentarse a importantes riesgos financieros a medida que el mundo se mueve hacia las fuentes de energía renovables.
A nivel macroeconómico, los riesgos climáticos pueden representar amenazas sistémicas para la estabilidad financiera. Por ejemplo, una revalorización repentina de los activos debido a los riesgos climáticos podría desencadenar una crisis financiera más amplia. Y a medida que las partes interesadas se vuelven más sensibles al riesgo climático, tomar medidas para evaluarlo y mitigarlo puede convertirse en una parte esencial del enfoque de toma de decisiones de una empresa.
Evaluar el riesgo climático implica identificar y cuantificar los impactos potenciales del cambio climático sobre una organización o una región. Esto incluye encontrar posibles peligros climáticos físicos, como fenómenos meteorológicos extremos y patrones climáticos cambiantes, así como riesgos de transición asociados con el cambio a una economía baja en carbono.
Las organizaciones deben evaluar su susceptibilidad a estos peligros en función de una variedad de factores y medir sus posibles impactos en el futuro. Por ejemplo, una empresa podría evaluar cuántas de sus instalaciones están ubicadas en áreas propensas a inundaciones. Para cuantificar esos impactos, las organizaciones deben estimar el daño en términos financieros. Esto podría implicar calcular los posibles costes de reparación a partir de los daños físicos, la pérdida de ingresos por las interrupciones operativas o los costes de cumplimiento derivados de la nueva normativa.
El análisis de escenarios también forma parte integral de la evaluación del riesgo climático. Utiliza la ciencia del clima para proyectar los escenarios climáticos futuros y sus posibles repercusiones. Los datos utilizados en las evaluaciones de riesgos climáticos pueden proceder de diversas fuentes. Estas incluyen modelos climáticos, datos climáticos históricos, proyecciones socioeconómicas y métricas específicas de la empresa. Las metodologías utilizadas pueden variar ampliamente en función del alcance de la evaluación y de las necesidades específicas de la organización.
A medida que más países y organizaciones tratan de establecer objetivos medioambientales, sociales y de gobierno (ESG) eficaces, las evaluaciones del riesgo climático pueden servir de guía. Por ejemplo, la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó la primera Evaluación Europea de Riesgos Climáticos (EUCRA) en 2024 para ayudar a identificar las prioridades políticas para la adaptación al cambio climático y para ayudar a la toma de decisiones en materia de ESG3.
Para desarrollar la resiliencia climática se requiere un enfoque holístico que incluya tanto la mitigación (como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero) como la adaptación al cambio climático, es decir, introducir cambios en materia de sostenibilidad para que las regiones y las organizaciones puedan seguir funcionando a largo plazo.
El cambio de combustibles fósiles a fuentes de energía renovables como la eólica, la solar, la geotérmica y la hidroeléctrica puede reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y, a su vez, ralentizar la tasa general de calentamiento global.
Proteger y restaurar los bosques, promover la agricultura sostenible y preservar los humedales puede capturar carbono, proteger la biodiversidad y amortiguar los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos.
Reducir la necesidad general de energía e implementar una infraestructura que sea más resiliente al clima puede ayudar a reducir el impacto medioambiental de la producción y el suministro de energía. Esto podría implicar la construcción de edificios “ecológicos” que incorporen características como aislamiento eficiente e iluminación natural o el desarrollo de sistemas de drenaje urbano resistentes a las inundaciones.
Algunos instrumentos financieros pueden ayudar a compensar los posibles riesgos del cambio climático y a movilizar recursos para la acción climática. Los bonos verdes, por ejemplo, se emiten para financiar proyectos que tienen beneficios medioambientales, como proyectos de energías renovables, edificios energéticamente eficientes o sistemas de transporte público. Y los seguros climáticos pueden proteger a las empresas y comunidades de los impactos financieros de los fenómenos meteorológicos extremos.
Los gobiernos y los responsables políticos pueden implementar una serie de medidas para ayudar a aumentar la resiliencia. Por ejemplo, la fijación de precios del carbono implica poner un precio a las emisiones de GEI, ya sea mediante un impuesto al carbono o un sistema de tope y comercio, para incentivar a las empresas a tomar medidas de reducción.
Otras medidas pueden fomentar la inversión o la transición a las energías renovables, compensar el coste de las mejoras de eficiencia energética y establecer normas para el desarrollo sostenible y financiar nuevas investigaciones y desarrollos. Muchos gobiernos y organizaciones están aumentando los requisitos de divulgación climática para ayudar a los inversores, los clientes y otras partes interesadas a tomar decisiones informadas.
Trabajar junto con otras empresas, gobiernos, ONG, instituciones de investigación y otros responsables de la toma de decisiones puede ayudar a los países y empresas a compartir conocimientos, dar forma a políticas y desarrollar soluciones innovadoras para gestionar el riesgo climático. La sensibilización y la promoción de la educación climática pueden empoderar a las personas y las comunidades para que actúen.
Aprenda a mitigar de manera proactiva los riesgos y las interrupciones con un enfoque basado en datos para la adaptación climática.
Adquiera conocimientos sobre lo que buscan las organizaciones avanzadas en materia de sostenibilidad en las plataformas de software ESG, que abarcan la captura de datos, la elaboración de informes sobre GEI y mucho más.
Conozca todo lo que necesita saber acerca de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), incluidos el cumplimiento, los requisitos de información, las fechas clave y mucho más.
Equipe a desarrolladores y científicos de datos con datos medioambientales y conocimientos impulsados por IA para mejorar la resiliencia climática y la eficiencia empresarial.
Alcance sus objetivos medioambientales mediante tecnología infundida con IA y asociaciones estratégicas con las soluciones de sostenibilidad de IBM.
Utilice los servicios de consultoría de sostenibilidad de IBM para convertir la ambición de sostenibilidad en acción y convertirse en un negocio más responsable y rentable.
Equipe a desarrolladores y científicos de datos con datos medioambientales y conocimientos impulsados por IA para mejorar la resiliencia climática y la eficiencia empresarial.