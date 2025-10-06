Tras identificar los riesgos a los que se enfrenta su empresa, determinar la probabilidad y gravedad de cada uno de ellos y realizar un BIA, los directivos pueden seguir un sencillo proceso de tres pasos para elaborar su plan de respaldo.

Identificar los factores desencadenantes que pondrán en marcha su plan: Por ejemplo, si se aproxima un huracán, ¿en qué momento se activa el plan de contingencia? Cuando está a 80 km de distancia, ¿a 160? Tendrán que tomar decisiones claras para que los equipos que pongan a cargo de la ejecución sepan cuándo empezar a trabajar.

Diseñar una respuesta adecuada: La amenaza para la que se preparó la empresa ha llegado. Los equipos deberán saber exactamente lo que se espera de ellos para que la empresa pueda recuperarse rápidamente. Necesitarán instrucciones claras y accesibles, protocolos fáciles de seguir y una forma de que todos se comuniquen entre sí.

Delegar la responsabilidad de manera clara y justa: Como cualquier otra iniciativa, la planificación de contingencias requiere una gestión eficaz de proyectos para tener éxito. En el caso de una amenaza existencial como un desastre natural, todas las personas implicadas en ayudar a la empresa a recuperarse deben conocer su papel y haber recibido la formación adecuada necesaria para desempeñarlo. Por ejemplo, en el caso de un incendio, no sería justo esperar que los empleados no capacitados en extinción de incendios cojan una manguera. Sin embargo, con la formación adecuada, podrían realizar recuentos de personal o ir planta por planta para asegurarse de que otros empleados hayan sido evacuados.