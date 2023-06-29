Observabilidad del pipeline de datos: un modelo para ingenieros de datos

La “monitorización de datos” le permite conocer el estado actual de su flujo de datos o de sus datos. Le indica si los datos son completos, precisos y frescos. Le indica si sus pipelines han tenido éxito o han fracasado. La monitorización de datos puede mostrarle si algo funciona o no, pero no le da mucho contexto fuera de eso.

Como tal, la monitorización es solo una función de la observabilidad. “Observabilidad de los datos” es un término general que incluye:

Monitorización: un panel de control que proporciona una vista operativa de su pipeline o sistema

un panel de control que proporciona una vista operativa de su pipeline o sistema Alertas: tanto para eventos esperados como para anomalías

tanto para eventos esperados como para anomalías Seguimiento: capacidad para establecer y realizar un seguimiento de eventos específicos

capacidad para establecer y realizar un seguimiento de eventos específicos Comparaciones: seguimiento a lo largo del tiempo, con alertas en caso de anomalías

seguimiento a lo largo del tiempo, con alertas en caso de anomalías Análisis: detección automatizada de problemas que se adapta a su pipeline y al estado de los datos

detección automatizada de problemas que se adapta a su pipeline y al estado de los datos Siguiente mejor acción: acciones recomendadas para corregir errores

Al abarcar no solo una actividad (la monitorización) sino más bien un conjunto de actividades, la observabilidad es mucho más útil para los ingenieros. La observabilidad de los datos no se limita a describir el problema. Proporciona contexto y sugerencias para ayudar a resolverlo.

"La observabilidad de los datos va más allá de la monitorización al añadir más contexto a las métricas del sistema, proporcionar una visión más profunda de las operaciones del sistema e indicar si los ingenieros necesitan intervenir y aplicar correcciones", explica Evgeny Shulman, cofundador y CTO de IBM Databand. "En otras palabras, mientras que la monitorización le dice que algún microservicio está consumiendo una cantidad determinada de recursos, la observabilidad le dice que su estado actual está asociado con fallos críticos y necesita intervenir".

Este enfoque proactivo es especialmente importante cuando se trata de pipelines de datos.