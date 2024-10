Apa itu CAPTCHA?

CAPTCHA adalah singkatan dari "completely automated public Turing test* to tell computers and humans apart" (uji Turing publik yang sepenuhnya otomatis untuk membedakan antara komputer dan manusia). CAPTCHA menggunakan berbagai metode autentikasi yang memvalidasi pengguna sebagai manusia, bukan bot, dengan memberikan tantangan yang mudah dipecahkan manusia, tetapi sulit dijawab oleh mesin.

CAPTCHA mencegah penipu dan pengirim spam menggunakan bot untuk mengisi formulir web demi tujuan buruk.