사용자 프로비저닝이란 무엇인가요?

사용자 프로비저닝(계정 프로비저닝이라고도 함)은 ID 및 액세스 관리(IAM)의 핵심 요소로, 조직 리소스에 대한 디지털 ID와 그 접근을 제어하는 실무입니다.

서버와 네트워크를 관리하는 인프라 프로비저닝과 달리 사용자 프로비저닝은 서버와 네트워크가 아니라 사용자 액세스 관리에 초점을 맞추어 적절한 사람이 적절한 시점에 적절한 권한을 갖도록 합니다.

사용자 프로비저닝 프로세스는 일반적으로 신규 직원이 시스템과 애플리케이션에 대한 초기 액세스를 부여받는 온보딩 단계에서 시작됩니다.조직은 역할 변화에 따라 프로비저닝을 지속적으로 조정하며, 오프보딩 시 사용자 프로비저닝을 해제하여 액세스를 제거합니다.

현대의 사용자 프로비저닝은 자동화에 크게 의존하여 기존에 온보딩을 지연시키고 보안 위험을 증가시켰던 수작업 중심의 시간 소모적인 프로세스를 제거합니다. 이러한 프로비저닝 솔루션은 클라우드 기반 시스템, 온프레미스 인프라 및 서비스형 소프트웨어(SaaS) 애플리케이션을 포함하는 하이브리드 환경 전반에서 여러 사용자 ID를 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

고급 프로비저닝 툴은 HR 시스템, 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼 및 디렉터리와 통합되어 사용자 속성을 동기화하고 계정 생성, 업데이트 및 프로비저닝 해제를 자동화할 수 있습니다.