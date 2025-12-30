보안 자동화란 무엇인가요?

조직은 취약점 스캔부터 ID 기반 액세스 제어 적용에 이르기까지 보안 라이프사이클의 모든 단계에 걸쳐 자동화를 임베딩함으로써 대응 시간을 단축하고 전반적인 보안 및 거버넌스 태세를 강화할 수 있습니다.

적대적 도메인 차단, 노출된 기밀 스캔, 일반적인 위협 조사와 같이 시간이 많이 소요되고 반복적인 작업을 자동화하면 팀이 위협에 더 빠르고 정확하게 대응할 수 있습니다. 보안 팀은 사전 예방적인 위협 탐지와 정책 최적화 등의 보다 전략적인 이니셔티브에 집중하면서 경고 피로도를 줄일 수 있습니다.

IBM 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 보안 자동화를 사용하는 조직은 침해 시간을 평균 80일 단축하고 평균 침해 비용을 190만 달러 절감할 수 있습니다.