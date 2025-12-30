보안 자동화란 무엇인가요?

조직은 위치와 업종에 따라 보안 인시던트에 대한 특정 로깅 및 문서화를 요구하는 법률 또는 규정이 적용될 수 있습니다. 보안 자동화는 이 프로세스를 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
결제 카드 산업 데이터 보안 표준(PCI-DSS), 일반 데이터 보호 규정(GDPR), 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법률(HIPAA), 사베인즈-옥슬리(Sarbanes-Oxley)법은 조직이 고려해야 할 표준 중 일부에 불과합니다.
SIEM 시스템은 범용 보안 자동화 툴로 자리 잡았지만, 원래 목적은 규정 준수를 위해 보안 데이터를 추적하는 것이었습니다. 자동화된 보고는 규정 준수에 필요한 리소스를 줄이고 인적 오류의 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
문서화 툴은 이상 징후 기반 위협 탐지를 수행하는 AI 및 ML 툴을 위한 데이터 집계에도 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 데이터 유출이 발생하는 동안 SIEM은 사용자, 시간, IP 주소를 기록하여 추가 분석을 위해 이 정보를 데이터 레이크에 저장할 수 있습니다. 이를 통해 기존 탐지 규칙을 개선하거나 새로운 탐지 규칙을 구현할 수 있습니다.
감사 준비를 발전시키는 조직은 규정 준수 규칙을 자동화된 가드레일로 변환하기 위해 코드형 정책을 사용하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. 이 접근 방식을 사용하면 코드로 작성, 배포 및 관리되는 정책을 통해 인프라가 기본적으로 항상 규정을 준수하도록 보장하고 정책 시행에 대한 버전 제어 감사 추적을 제공할 수 있습니다.