패스워드리스 인증이란 무엇인가요?

비밀번호 기반 인증은 오랫동안 사용자의 신원을 확인하는 기본적인 방식으로 사용되어 왔습니다. 하지만 동시에 가장 안전하지 않은 인증 방식이기도 합니다. 패스워드리스 인증은 현대 네트워크에서 가장 취약한 고리 중 하나를 제거하여 엔터프라이즈 공격 표면에서 널리 악용되는 보안 취약점을 줄일 수 있습니다.

비밀번호는 피싱과 같은 사회공학 공격이나 스파이웨어 및 정보 탈취형 멀웨어를 통해 쉽게 탈취될 수 있습니다. 특히 헬프데스크 공격에 취약합니다. 이는 악의적인 공격자가 비밀번호를 재설정해야 하는 사용자나 직원을 사칭해 헬프데스크에 전화하는 사회공학적 공격 수법입니다.이러한 공격은 매우 높은 성공률을 보이기 때문에 점점 더 빈번하게 발생하고 있습니다. IBM® X-Force의 전 수석 피플 해커(Chief People Hacker)인 Stephanie Carruthers는 다음과 같이 말했습니다.

우리는 고객사를 대상으로 사회공학 캠페인을 수행하면서 헬프데스크에 전화를 걸어 직원을 사칭해 비밀번호를 재설정할 수 있는지 테스트합니다. 지금까지는 그 방법을 시도할 때마다 모두 성공했습니다.

사람들은 공격자가 무차별 대입 공격이나 사전 공격을 통해 쉽게 알아낼 수 있는 약한 비밀번호를 사용하는 경우가 많습니다. 즉, 흔히 사용되는 비밀번호를 하나씩 시도하다가 맞는 비밀번호를 찾아내는 방식입니다. 또한 여러 서비스에서 동일한 비밀번호를 재사용하는 경우가 많아 크리덴셜 스터핑 공격에 악용될 수 있습니다. 공격자는 한 서비스의 비밀번호를 확보하면 다른 여러 서비스에서도 같은 비밀번호를 시도할 수 있습니다.

사용자가 서비스마다 서로 다르고 추측하기 어려운 비밀번호를 사용하는 등 비밀번호 관리 모범 사례를 따르더라도 문제가 발생할 수 있습니다. 사람들이 사용하는 계정 수가 워낙 많기 때문에 이러한 비밀번호를 모두 기억하기는 쉽지 않습니다. API 키와 같은 NHI 자격 증명은 애플리케이션에 하드코딩되거나 공유 드라이브에 일반 텍스트 형태로 보호되지 않은 채 저장되는 경우가 있습니다.

이러한 비밀번호 관리 문제를 해결하기 위해 비밀번호 관리 툴이 등장했지만, 이들 역시 고유한 보안 취약점을 가지고 있습니다. 대표적으로 대부분의 비밀번호 관리 툴은 마스터 비밀번호로 보호되는데, 이 마스터 비밀번호 자체도 탈취될 수 있습니다. 즉, 적절한 공격 기법을 사용하면 저장된 비밀번호도 탈취될 수 있습니다.

NHI의 급격한 증가 역시 패스워드리스 인증이 중요한 과제로 떠오른 이유 중 하나입니다.

애플리케이션, 시스템 프로세스 및 기타 비인간 사용자는 일반적인 비밀번호를 사용하지는 않지만 OAuth 토큰, API 키, 인증서 및 기타 비밀 정보를 사용해 인증합니다.기존의 인간과 비인간의 역할을 모두 수행하는 AI 에이전트는 자동화된 작업을 수행하기 위해 사람 사용자의 자격 증명을 '빌려' 사용하는 경우도 있습니다. 이러한 비밀 정보도 비밀번호와 마찬가지로 탈취되어 악용될 수 있습니다.

기존 IAM 시스템은 NHI의 비밀 정보 관리를 고려하여 설계되지 않았기 때문에 ID 보안의 공백이 발생합니다.

ID 및 보안 전문가는 이러한 과제를 오래전부터 인식해 왔습니다. 하지만 관련 기술이 성숙하면서 이제는 패스워드리스 인증이 빠르게 확산되고 있습니다. 스마트폰의 보급으로 일반 사용자도 생체 인증과 시간 기반 일회용 비밀번호(TOTP)를 손쉽게 사용할 수 있게 되었습니다. FIDO 표준과 이를 지원하는 WebAuthn 및 CTAP2 프로토콜이 개발되면서 웹사이트와 웹 애플리케이션에서도 패스키 기반 인증을 널리 사용할 수 있게 되었습니다. 또한 새로운 Security Lifecycle Management 툴을 통해 조직은 NHI의 자격 증명 생성, 교체, 저장 및 액세스 관리를 자동화할 수 있습니다.