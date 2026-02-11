ID 및 액세스 관리(IAM) 솔루션

사용자의 속도를 저하시키지 않으면서도 인간 및 비인간 ID를 보호하려면 통합된 하이브리드 접근 방식이 필요합니다.

온프레미스 또는 하이브리드 환경 전반에 배포되는 포괄적인 ID 및 액세스 관리 솔루션을 사용하면 모든 ID에 대한 가시성과 제어를 확보할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 액세스 정책을 실시간으로 적용하고 거버넌스를 자동화하며 규정 준수를 강화하여 위험을 줄이면서 신뢰와 사용자 경험을 개선합니다.