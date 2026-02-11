ID 및 액세스 관리(IAM) 솔루션

사각지대나 침해 없이 타협 없는 ID 보호를 제공합니다.
사용자의 속도를 저하시키지 않으면서도 인간 및 비인간 ID를 보호하려면 통합된 하이브리드 접근 방식이 필요합니다.
온프레미스 또는 하이브리드 환경 전반에 배포되는 포괄적인 ID 및 액세스 관리 솔루션을 사용하면 모든 ID에 대한 가시성과 제어를 확보할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 액세스 정책을 실시간으로 적용하고 거버넌스를 자동화하며 규정 준수를 강화하여 위험을 줄이면서 신뢰와 사용자 경험을 개선합니다.
모든 ID에 대한 단일 뷰를 확보하여 사각지대를 없애고 규정 준수를 간소화하며 누가 무엇에 액세스하는지에 대한 팀의 확신을 높일 수 있습니다.
API, 봇, 서비스 계정 및 기타 NHI까지 제어 범위를 확장하여 하이브리드 환경 전반에서 숨겨진 위험을 줄이고 ID를 보호할 수 있습니다.
사용자의 속도를 저하시키지 않으면서도 사용자를 안전하게 보호하는 컨텍스트 인식 인증을 통해 강력한 보안과 원활한 경험의 균형을 유지하세요.
ID 워크플로를 자동화하여 수동 프로비저닝과 사용하지 않는 계정을 없애고 조직 전반의 비용과 위험을 줄일 수 있습니다.
클라우드와 온프레미스 시스템에서 종속 없이 ID를 통합하여 레거시 애플리케이션과 인프라를 현대화하면서 더욱 안전하게 확장할 수 있습니다.
이상 징후와 자격 증명 공격을 실시간으로 감지하여 침해가 발생하기 전에 신속하게 대응하고 민감한 자산을 보호할 수 있습니다.
AM 소프트웨어 솔루션들은 보호 요구 사항에 맞는 통합 ID 패브릭을 제공하도록 함께 작동합니다. 기존 시스템과의 손쉬운 통합을 통해 인간 ID 및 NHI를 더 빠르게 관리하고 보호할 수 있습니다.
사용자 개인정보를 보호하고 고객 전환율을 높이는 솔루션을 사용하여 IAM 도구와 규정 준수 워크플로를 간소화하세요. IBM Verify는 검증된 모든 ID에 대한 액세스, AI 기반 ITDR 및 ISPM 모니터링 등 조직에 필요한 보안 지원을 제공합니다.
무제한 라이프사이클 자동화를 제공하면서 인프라 요구 사항을 구축, 배포, 관리할 수 있는 툴을 제공합니다. HashiCorp Vault는 민감한 데이터를 암호화하고 ID를 기반으로 액세스를 제어합니다. 그 결과 조직은 시크릿, 인증서, 키 등을 자동으로 인증하고 권한을 부여할 수 있습니다.
능동적이고 지능적인 에이전트를 제공하여 기업의 액세스 워크플로를 재정의하도록 설계된 AI 기반 IAM 서비스를 경험하세요.
시스템 변경을 최소화하면서 거의 모든 ID, 에코시스템, 공급업체, 시스템 통합을 처리할 수 있는 IAM 솔루션을 찾고 계신가요? IBM Verify와 HashiCorp Vault를 통해 이러한 요구 사항을 해결하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 문의해 주세요.