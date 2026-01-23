보안 라이프사이클 관리는 핵심적인 IAM과 비밀 정보 관리 기능을 중앙 집중화하고 자동화함으로써, 보안 팀이 인간 사용자뿐만 아니라 비인간 신원에 대해서도 더 높은 가시성과 통제력을 확보할 수 있도록 돕습니다. 중앙 집중화와 자동화는 활동 모니터링, 액세스 제어 및 보안 정책 집행을 효율화하는 데 도움을 주며, 이를 통해 신원 기반 공격을 비롯한 기타 보안 인시던트와 사이버 위협의 위험을 줄여 줍니다.

복잡한 IT 시스템에서는 인간과 비인간 ID가 온프레미스, 원격 및 클라우드 인프라에 존재할 수 있으며 이러한 인프라 간에서 이동할 수 있습니다. 이러한 네트워크의 분산된 특성으로 인해 보안 팀이 각 ID가 수행하는 작업을 추적하기가 어렵습니다. 또한 DevOps 파이프라인에서 리소스는 동적이고 일시적인 경우가 많습니다. 새로운 비인간 ID가 시스템에 유입되어 보안 정보에 액세스하고, 보안 팀이 이러한 존재를 인지하기도 전에 모두 사라질 수 있습니다. 그 결과 정책 집행에 어려움을 겪고 보안 위험이 증가합니다.

안전한 관리 체계와 중앙 집중식 감독이 부재할 경우, 개별 사용자들은 보안 위생을 위한 모범 사례를 따르지 않을 수 있습니다. 사용자들은 보안이 취약한 비밀번호를 설정하고, 이를 여러 곳에 재사용할 수도 있습니다. 또한 MFA 활성화를 소홀히 할 수도 있습니다. DevOps 파이프라인은 관리되지 않는 비밀 정보가 저장소, 코드, 데이터베이스 등 곳곳으로 퍼져나가는 시크릿 스프롤(secret sprawl) 현상에 매우 취약한 것으로 잘 알려져 있으며, 이로 인해 잠재적인 위협에 노출될 수 있습니다.

중앙 집중식 관리 없이 앱, 특히 인증 및 권한 부여 기능이 기존 IAM 시스템과 통합되지 않는 앱을 에코시스템으로 가져오는 앱 스프롤도 문제를 야기합니다. 별도의 앱에 별도의 ID 디렉터리, 권한 설정 및 자격증명이 있는 경우 권한 감사 및 프로비저닝 해제와 같은 중요한 보안 활동이 너무 쉽게 빠져나갈 수 있습니다.

보안 라이프사이클 관리는 관리를 중앙 집중화하고 핵심 프로세스를 자동화함으로써, 취약한 신원, 액세스, 자격 증명 제어로 인해 발생하는 보안 위협을 최소화하는 데 도움을 줍니다.

인간 사용자와 비인간 신원을 포함한 모든 신원을 하나의 시스템에서 관리하면, 보안 팀이 더욱 일관된 액세스 정책을 설정하는 데 도움이 됩니다. 자동화된 프로비저닝 및 디프로비저닝은 이러한 정책들이 시기적절하고 표준화된 방식으로 적용되도록 보장할 수 있습니다.

자동화된 자격 증명 관리는 자격 증명이 적절하게 사용, 보호 및 순환되도록 하는 데 도움이 되며, 자격 증명 탐지 툴은 관리되지 않고 보호되지 않은 자격 증명을 찾아 수정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

세션 녹화를 통해 보안 팀은 사용자의 모든 활동을 추적할 수 있어 정책 집행과 사고 대응을 모두 간소화할 수 있습니다. 보안 침해가 발생하면, 조사관들은 녹음을 통해 해커들이 침해된 계정을 어떻게 처리했는지 확인할 수 있습니다.

마지막으로, 서비스 간 연결을 보호하면 공급망에서 가장 심각한 취약점 중 하나인 시스템 구성 요소 간의 연결을 해결하는 데 도움이 됩니다.

IBM의 유명한 엔지니어이자 마스터 발명가인 Jeff Crume은 Security Intelligence 팟캐스트 에서 다음과 같이 말했습니다.

"가장 큰 취약점 중 일부는 서로 다른 두 사물 사이의 연결 지점, 즉 인터페이스가 있는 곳에서 발생합니다. 저와 여러분의 구성 요소가 완벽하더라도, 인터페이스는 그렇지 않을 수 있습니다. 그리고 나쁜 사람들은 취약점이 있는 곳이라면 어디든 파고들 것입니다."

요약하자면, 보안 라이프사이클 관리에 대한 포괄적인 접근 방식은 조직 전체 에코시스템에 걸쳐 인간 및 비인간 신원, 자격 증명, 권한에 대한 단일 기록 시스템을 제공하며, 이를 통해 제로 트러스트와 최소 권한 원칙 구현을 뒷받침합니다.

또한, 보안 라이프사이클 관리 도구와 관행이 DevOps 파이프라인의 신속하고 혁신적인 활동을 뒷받침하기 위해 존재한다는 점을 유념하는 것이 중요합니다. 실제로, 이러한 툴과 관행은 자격 증명 관리 업무를 개발자의 손에서 완전히 떼어냄으로써 이러한 프로세스를 최적화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 비밀 정보를 자동으로 생성, 저장, 교체 및 보호함으로써, 보안 라이프사이클 관리는 업무를 방해하지 않으면서도 IT 에코시스템의 안전을 확보할 수 있습니다.