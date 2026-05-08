¿Qué es la autenticación sin contraseña?

La autenticación basada en contraseña ha sido durante mucho tiempo el método predeterminado para verificar las identidades de los usuarios. Desafortunadamente, también es la menos segura. Los métodos sin contraseña pueden eliminar uno de los eslabones más débiles de las redes modernas y cerrar una brecha muy explotada en la superficie de ataque empresarial.

Las contraseñas se roban fácilmente mediante ataques de ingeniería social como el phishing y malware como el spyware y los infostealers. Son particularmente vulnerables a los ataques al help desk, a las estafas de ingeniería social en las que actores malintencionados llaman al help desk fingiendo ser un usuario o un empleado que necesita restablecer la contraseña. Estos ataques son cada vez más comunes porque son devastadoramente efectivos. Como dijo una vez Stephanie Carruthers, ex jefa de hackers de IBM X-Force:

Realizamos campañas de ingeniería social para nuestros clientes, donde el objetivo es llamar a su centro de servicio y ver si podemos suplantar a un empleado para restablecer su contraseña. Hasta la fecha, hemos tenido éxito cada vez que lo hemos hecho.

La gente suele utilizar contraseñas débiles que los atacantes pueden descifrar mediante ataques de fuerza bruta y de diccionario, es decir, probar contraseñas comunes hasta que una funcione. La gente también reutiliza las contraseñas en varios servicios, lo que permite rellenar las credenciales. Cuando los atacantes tienen una contraseña para un servicio, también pueden probarla para muchos otros.

Incluso cuando las personas siguen las mejores prácticas de contraseñas (utilizan una contraseña diferente y difícil de adivinar para cada servicio), tienen problemas. Teniendo en cuenta el número de cuentas que tienen las personas, es fácil olvidar estas contraseñas. En el caso de las credenciales NHI, como las claves API, pueden quedar codificadas en aplicaciones o no protegidas como texto plano en discos compartidos.

Las herramientas de gestión de contraseñas surgieron para resolver estos problemas de higiene de las contraseñas, pero tienen sus propias vulnerabilidades peculiares. En concreto: la mayoría de los gestores de contraseñas están protegidos por contraseñas maestras, que a su vez pueden ser robadas. Así que sí, los hackers pueden robar contraseñas guardadas con las maniobras adecuadas.

La proliferación de los NHI también ha contribuido a que la autenticación sin contraseña sea una prioridad.

Las aplicaciones, los procesos del sistema y otros usuarios no humanos no tienen contraseñas clásicas, pero sí utilizan tokens OAuth, claves API, certificados y otros secretos para autenticarse. Los agentes de IA, que se sitúan en la línea entre las capacidades tradicionalmente humanas y no humanas, podrían incluso "tomar prestadas" las credenciales de sus usuarios humanos para ejecutar tareas automatizadas. Todos estos secretos se pueden robar y usar indebidamente de la misma manera que las contraseñas.

Los sistemas de IAM tradicionales no se diseñaron para la gestión de secretos del NHI, lo que creó una brecha de seguridad de identidad.

Los profesionales de la identidad y la seguridad han reconocido estas presiones durante bastante tiempo. Pero los enfoques sin contraseñas están ganando fuerza porque la tecnología por fin se está poniendo al día. Los teléfonos inteligentes permiten a los usuarios comunes adoptar contraseñas biométricas y de un solo uso basadas en el tiempo. El desarrollo de los estándares FIDO y los protocolos subyacentes WebAuthn y CTAP2 ha hecho que la autenticación basada en claves de acceso esté ampliamente disponible para sitios web y aplicaciones web. Y las nuevas herramientas de gestión del ciclo de vida permiten a las organizaciones automatizar la creación, la rotación, el almacenamiento y la gestión del acceso de las credenciales para los NHI.