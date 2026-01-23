¿Qué es la gestión del ciclo de vida de la seguridad?

Al centralizar y automatizar las funciones básicas de gestión de identidades y accesos (IAM) y de secretos, la gestión del ciclo de vida de la seguridad ayuda a los equipos de seguridad a obtener una mayor visibilidad y control sobre los usuarios humanos y las identidades no humanas. La centralización y la automatización pueden ayudar a agilizar la monitorización de la actividad, los controles de acceso y la aplicación de políticas, reduciendo los riesgos de ataques basados en la identidad y otros incidentes de seguridad y ciberamenazas.

En los sistemas de TI complejos, las identidades humanas y no humanas pueden existir y moverse entre las infraestructuras on-premises, remotas y de la nube. La naturaleza distribuida de estas redes dificulta a los equipos de seguridad el seguimiento de lo que hace cada identidad. Además, los recursos suelen ser dinámicos y efímeros en los pipelines de DevOps. Las nuevas identidades no humanas pueden introducirse en un sistema, acceder a información segura y desaparecer, todo ello antes de que el equipo de seguridad sepa siquiera que están ahí. Como resultado, la aplicación de las políticas tiene dificultades y aumentan los riesgos de seguridad.

En ausencia de una gestión segura y una supervisión centralizada, los usuarios individuales podrían no seguir buenas prácticas de higiene de seguridad. Podrían establecer contraseñas débiles y reutilizarlas. Es posible que se olviden de habilitar la MFA. Los pipelines DevOps son muy propensos a la proliferación de secretos, es decir, a la propagación de secretos no gestionados a través de repositorios, código, bases de datos y otros lugares, lo que los deja expuestos a posibles amenazas.

La expansión de aplicaciones, incorporar aplicaciones a un ecosistema sin gestión centralizada, especialmente aplicaciones cuyas funciones de autenticación y autorización no se integran con los sistemas IAM existentes, también introduce problemas. Cuando las aplicaciones independientes tienen directorios de identidades, configuraciones de permisos y credenciales independientes, es muy fácil que se pasen por alto actividades de seguridad importantes, como las auditorías de privilegios y la retirada de provisiones.

La gestión del ciclo de vida de la seguridad puede ayudar a minimizar las amenazas a la seguridad que suponen los controles deficientes de identidad, acceso y credenciales mediante la centralización de la gestión y la automatización de los procesos básicos.

Administrar todas las identidades (humanas y no humanas) en un solo sistema ayuda a los equipos de seguridad a establecer políticas de acceso más consistentes. El aprovisionamiento y el desaprovisionamiento automatizados ayudan a garantizar que estas políticas se apliquen de manera oportuna y estandarizada.

La gestión automatizada de credenciales ayuda a garantizar que se utilicen, aseguren y roten correctamente las credenciales sólidas, mientras que las herramientas de detección de credenciales pueden ayudar a encontrar secretos no gestionados y no seguros para la corrección.

Con la grabación de sesiones, los equipos de seguridad pueden hacer un seguimiento de todo lo que hacen los usuarios, agilizando tanto la aplicación de políticas como la respuesta a incidentes. Si se produce una violación de seguridad, los investigadores pueden utilizar la grabación para ver qué hicieron los hackers con una cuenta comprometida.

Por último, asegurar las conexiones entre servicios ayuda a abordar una de las vulnerabilidades más importantes de la cadena de suministro: las conexiones entre los componentes de un sistema.

Como dijo Jeff Crume, ingeniero distinguido y maestro inventor de IBM, en el podcast Security Intelligence :

“Algunas de las mayores vulnerabilidades se producen en los puntos de conexión entre dos cosas diferentes, donde se encuentran las interfaces. Mi componente puede ser perfecto, y el suyo puede ser perfecto, pero nuestra interfaz no lo es. Y por supuesto, los malos irán a donde estén los puntos débiles”.

En resumen, un enfoque integral de la gestión del ciclo de vida de la seguridad puede proporcionar a una organización un sistema único de registro para identidades, credenciales y permisos humanos y no humanos en todo el ecosistema, respaldando zero trust y el principio de privilegio mínimo.

También es importante señalar que las herramientas y prácticas de gestión del ciclo de vida de la seguridad están diseñadas para respaldar la actividad rápida e innovadora de los pipelines de DevOps. De hecho, pueden ayudar a optimizar estos procesos eliminando por completo la gestión de credenciales de las manos de los desarrolladores. Al crear, almacenar, rotar y proteger secretos automáticamente, la gestión del ciclo de vida de la seguridad puede proteger el ecosistema de TI sin interponerse.