머신 신원 관리란 무엇인가요?

사람과 마찬가지로 머신도 시스템과 데이터에 액세스하려면 자격 증명을 제시해야 합니다. 하지만 사람은 사용자 이름, 비밀번호 및 다중 요소 인증(MFA)에 의존하는 반면, 머신은 키와 인증서와 같은 장치 자격 증명에 의존합니다.
이러한 자격 증명은 머신이 자신의 신원을 증명할 수 있도록 합니다. 일반적인 형태로는 안전한 네트워크 연결을 위한 TLS 인증서, 원격 액세스를 위한 SSH 키, 장치 인증을 위한 공개 키 인프라(PKI) 발급 장치 인증서가 있습니다.
머신 간 통신이 증가함에 따라 사이버 위협으로부터 머신 신원을 보호하는 것이 주요 과제가 되고 있습니다. IBM® X-Force Threat Intelligence Index에 따르면, 사이버 범죄자가 유효한 계정 자격 증명을 악용해 네트워크에 접근하는 신원 기반 공격은 전체 데이터 침해의 32%를 차지합니다.
현대의 인프라는 머신 신원 관리를 더욱 어렵게 만들 수 있습니다. IT 환경은 빠르게 확장되고 장치가 빈번하게 프로비저닝 및 해제되며 자격 증명을 지속적으로 갱신해야 합니다.
MIM은 이러한 복잡성을 정리하고 사이버 보안을 향상하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 보안 팀은 장치 자격 증명의 위치를 파악하고 교체 및 해지를 자동화하며 보안 정책을 적용하고 만료 또는 오용을 모니터링할 수 있습니다.
MIM을 통해 조직은 제로 트러스트 아키텍처를 지원하고 무단 액세스, 데이터 침해 및 인증서 만료로 인한 장애를 줄일 수 있습니다. 또한 유출된 키로 인한 잠재적 노출을 제한하고 규정 준수를 위한 감사 추적을 확보할 수 있습니다.
ID 보안에서 비인간 신원(NHI)은 앱, 서비스, 워크로드, 컨테이너, APIs, 봇, AI 에이전트 및 장치와 같은 비인간 "사용자"에 할당된 디지털 신원을 의미합니다.
머신 신원은 서버, 가상 머신, 엔드포인트, 네트워크 장치 또는 IoT 장치와 같이 특정 장치와 연결된 NHI의 하위 개념입니다.
머신 신원이라는 용어는 때때로 모든 비인간 신원(NHI)을 포괄하는 의미로 사용되기도 하지만, 이는 기술적으로 정확하지 않습니다. 머신 신원 관리는 머신 신원과 해당 자격 증명을 관리하는 데 초점을 맞춥니다.
그렇지만 머신은 서비스 계정과 API 키와 같은 자격 증명을 사용해 인증하는 소프트웨어 및 서비스와 자주 상호작용합니다. MIM 프로그램은 보다 광범위한 비인간 신원 관리 및 거버넌스 노력과 함께 구현되는 경우가 많습니다.
AI 에이전트의 확산은 비인간 신원과 머신 신원 간의 경계를 더욱 흐리고 있습니다. AI 에이전트는 워크로드와 서비스 신원을 통해 작업을 수행하는 경우가 많으며, 시스템 간에 작업을 위임할 수도 있습니다. 이는 이들이 비인간 신원과 머신 신원의 교차 지점에서 작동하는 경우가 많다는 것을 의미합니다.
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추정치는 45:1에서 92:1까지 다양하지만, 대부분의 IT 환경에서는 비인간 신원이 인간보다 훨씬 많습니다.
또한 IT 환경은 클라우드 인프라와 서비스형 소프트웨어(SaaS)의 도입, 분산 시스템과 마이크로서비스의 확산, 그리고 연결된 장치의 증가에 의해 지속적으로 진화하고 있습니다. 이와 함께 머신의 수와 자격 증명의 종류도 함께 증가하고 있습니다.
머신 자격 증명은 수가 많을 뿐만 아니라 사이버 범죄자에게 매력적인 표적이 됩니다. 사람 사용자와 달리 머신은 지속적으로 실행되고 자동으로 인증되며, MFA 프롬프트와 같은 상호작용 제어에 의존할 수 없습니다. 또한 네트워크와 워크플로에서 암묵적으로 신뢰되는 경우가 많아 자격 증명이 침해되었을 때 그 영향이 더 커질 수 있습니다.
머신 신원과 관련된 대표적인 보안 위험은 다음과 같습니다.
시스템 내 머신 신원의 수가 많고 새로운 장치와 인스턴스가 빠르게 프로비저닝되기 때문에 가시성이 떨어져 사이버 범죄자가 침투할 수 있는 틈이 생길 수 있습니다.
많은 조직은 서버를 폐기하거나 가상 머신 이미지를 종료하거나 장치를 서비스에서 제거할 때 머신 신원을 공식적으로 폐기하는 것을 소홀히 합니다. 이러한 오래된 신원은 종종 모니터링되지 않으며 권한이 그대로 유지된 상태로 남아 있습니다.
머신 신원은 핵심 워크플로에 필수적이기 때문에 민감한 데이터에 대한 권한이 높은 액세스 권한을 부여받는 경우가 많습니다. 이러한 프로세스가 "문제없이 작동"하도록 하기 위해 조직은 종종 장치 자격 증명에 필요 이상으로 광범위한 권한을 부여합니다.
장치 및 장치 관리 시스템은 종종 타사 플랫폼(예: IoT 플릿 관리 또는 장치 모니터링 공급자)과 연결됩니다. 하지만 이러한 타사 플랫폼의 자격 증명이 침해되면 공격자는 환경 전반으로 내부 이동을 수행할 수 있습니다.
서버가 폐기되거나 가상 머신 이미지가 종료되거나 장치가 서비스에서 제거된 이후에도 오래된 자격 증명이 남아 있을 수 있습니다. 체계적인 해지 및 폐기가 이루어지지 않으면 이러한 고아 상태의 장치 자격 증명은 보안 위험이 될 수 있습니다.
조직은 일반적으로 여러 유형의 머신 신원 자격 증명을 관리하며, 각 유형은 서로 다른 특성과 보안 요구 사항을 가집니다.
머신 신원 관리는 머신 신원 수명 주기를 자동화하고 운영화하여 발급부터 프로비저닝 해제까지 자격 증명을 관리합니다.
머신 신원 관리 수명 주기의 주요 단계는 다음과 같습니다.
검색 단계는 네트워크, 클라우드 환경, 인증서 저장소 및 애플리케이션 구성을 스캔하여 공식 IT 시스템 외부에 존재하는 자격 증명을 포함해 사용 중인 모든 장치 자격 증명을 식별하는 것을 포함합니다.
보안 팀은 종종 존재조차 몰랐던 자격 증명, 예를 들어 잊혀진 서버에 있는 SSH 키나 레거시 시스템에 내장된 장치 인증서를 발견할 수 있습니다.
새로운 머신 신원이 생성되거나 식별되면 MIM은 해당 신원에 새로운 자격 증명을 발급하는 것을 포함합니다. 공식적인 MIM 프로그램을 통해 조직은 임시적이고 수동적인 방식이 아닌 통제되고 감사 가능한 프로세스를 통해 자격 증명을 생성할 수 있습니다.
프로비저닝 단계에서(적절한 머신에 적절한 자격 증명을 부여하는 과정) 조직은 최소 권한 원칙을 따르려고 하며, 각 머신이 기능을 수행하는 데 필요한 최소한의 액세스 권한만 부여합니다.
예를 들어 클라우드에서 생성된 가상 머신은 IAM 시스템 내에서 특정 신원이 할당될 수 있습니다. 그런 다음 MIM은 해당 가상 머신이 필요한 단기 자격 증명을 자동으로 받도록 지원할 수 있습니다. 이러한 자격 증명을 통해 머신에 장기 액세스 키를 저장하지 않고도 단일 스토리지 버킷이나 시크릿 저장소와 같은 특정 클라우드 리소스에만 접근할 수 있습니다.
교체는 자격 증명을 주기적으로 또는 노출이 의심된 이후에 새로 교체하는 것을 의미합니다. 이는 새로운 인증서 또는 키를 발급하고 기존 자격 증명을 폐기하는 과정을 포함합니다.
자격 증명은 설계상 제한된 수명을 가집니다. 예를 들어 TLS 인증서는 일반적으로 90일에서 1년 사이에 만료됩니다. 이 제한된 수명에는 두 가지 목적이 있습니다.
첫째, 공격자가 악용할 수 있는 시간을 줄입니다. 자격 증명이 도난되더라도 교체되면 더 이상 사용할 수 없게 됩니다.
둘째, 정기적인 교체는 인증서 만료로 인해 발생할 수 있는 장애를 예방하며, 이는 종종 IT 팀에 예기치 않은 영향을 줄 수 있습니다.
자동화는 수동 추적의 필요성을 제거하여 대규모 환경에서도 교체 및 갱신을 관리 가능하게 합니다. 스프레드시트와 캘린더 알림 대신 머신 신원 관리 플랫폼은 자격 증명 인벤토리를 통해 만료일을 모니터링하고 인증서 갱신 및 키 교체를 자동으로 실행할 수 있습니다.
인증서가 침해되었거나 장치가 폐기되는 경우와 같이 필요한 상황에서는 MIM이 인증서를 즉시 해지할 수 있습니다. 해지는 일반적으로 인증서를 인증서 해지 목록에 추가하거나 인증서의 유효 여부에 대한 실시간 질의에 응답하는 서버인 온라인 인증서 상태 프로토콜(OCSP) 응답자를 사용하는 것을 포함합니다.
프로비저닝 해제는 장치 및 인프라 구성 요소가 폐기될 때 자격 증명을 정기적으로 제거하는 과정도 포함합니다. 수 초 또는 수 분 동안만 존재하는 일시적 리소스의 경우, MIM은 리소스가 삭제될 때 프로비저닝 해제가 자동으로 이루어지도록 지원합니다.
여러 기술과 관행이 MIM의 기반을 형성합니다. 가장 중요한 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
공개 키 인프라는 디지털 인증서를 통해 사용자 신원을 할당하고 식별하며 검증하는 종합적인 프레임워크입니다. 이는 많은 조직이 디지털 인증서를 발급, 관리 및 해지하는 데 사용하는 주요 프레임워크입니다.
인증 기관(CA)은 서버, 장치 또는 조직과 같은 요청 엔티티의 신원을 검증한 후 인증서를 발급합니다. 인증서에는 요청 엔티티의 공개 키와 CA의 디지털 서명과 같은 중요한 정보가 포함되어 있으며, 이는 해당 엔티티의 신원을 입증하는 데 도움을 줍니다.
예를 들어 웹 서버가 TLS 인증서를 필요로 할 경우 CA에 요청을 제출하며, 이는 일반적으로 인증서 서명 요청(CSR) 형태로 이루어집니다. CA는 요청을 검증한 후 인증서를 발급합니다. 그 후 서버는 해당 인증서를 사용하여 HTTPS 연결을 설정할 수 있습니다.
일부 PKI 배포 환경에서는 등록 기관(RA)이 CA가 인증서를 발급하기 전에 인증서 요청을 승인할 수도 있습니다. RA는 승인 단계를 추가하고 역할 분리를 적용함으로써 보안을 강화할 수 있습니다.
CLM 툴은 인증서의 검색, 추적, 갱신 및 해지를 자동화합니다. 이들은 클라우드와 온프레미스 시스템을 포함하는 하이브리드 환경 전반에 걸쳐 중앙 집중식 가시성을 제공합니다. CLM 툴은 관리자에게 만료 예정 인증서를 알리고 자격 증명 갱신, 교체 및 해지를 위한 자동화된 워크플로를 실행할 수 있습니다.
예를 들어 CLM 툴은 조직의 클라우드 및 온프레미스 환경 전반에서 500개의 인증서를 발견하고, 30일 이내 만료 예정인 30개를 표시한 후 자동으로 갱신하여 수동 개입 없이 장애를 방지할 수 있습니다.
시크릿 관리 솔루션은 인프라 자동화 및 장치 관리 워크플로에서 사용되는 자격 증명(예: SSH 키 및 기타 권한이 높은 비밀 정보)을 안전하게 저장하고 교체할 수 있습니다. 시크릿 관리 툴은 장치의 비밀 정보를 코드 저장소나 기타 보안이 취약한 위치가 아닌 보호된 저장소에 보관할 수 있도록 합니다.
시크릿 관리 툴은 DevOps 워크플로와 통합되어 필요 시 자격 증명을 프로비저닝하고 액세스 정책을 적용하며 감사 로그를 유지할 수 있습니다.
권한 있는 액세스 관리(PAM) 툴은 높은 권한을 가진 자격 증명을 관리하는 데 도움을 줍니다. 이들은 세션 모니터링과 JIT 프로비저닝과 같은 기능을 제공하는 경우가 많으며, 필요할 때만 액세스를 부여하고 이후 자동으로 회수합니다.
예를 들어 엔지니어에게 운영 서버에 대한 영구적인 루트 권한을 부여하는 대신 PAM은 유지보수 기간 이후 만료되는 임시 SSH 자격 증명을 프로비저닝하여 상시 권한을 줄일 수 있습니다.
HSM은 개인 키를 저장하기 위한 변조 방지 하드웨어 장치입니다. 이들은 공격자가 서버에 접근하더라도 암호화 자산이 추출되는 것을 방지합니다. HSM은 금융 서비스 및 규정 준수 측면에서 특히 중요한 역할을 합니다.
예를 들어 은행은 결제 처리 인증서의 개인 키를 HSM에 저장하여 사이버 범죄자가 애플리케이션 서버를 침해하더라도 키가 추출되지 않도록 할 수 있습니다.
MIM과 ID 및 액세스 관리(IAM)는 모두 디지털 신원과 이를 관리하는 시스템을 보호하는 데 초점을 맞춘 ID 보안의 일부입니다.
주요 차이점은 보호 대상에 있습니다. IAM은 주로 사람 사용자에 초점을 맞추는 반면 MIM은 머신에 초점을 맞춥니다.
IAM 시스템은 비밀번호 입력, MFA 프롬프트, 생체 인식과 같은 상호작용 흐름을 사용하는 경우가 많지만, MIM은 사람의 개입 없이 자동화된 자격 증명 교환을 사용해야 합니다.
현대의 ID 보안 프로그램은 일반적으로 IAM과 MIM을 모두 필요로 하며, 대부분의 ID 거버넌스 및 관리(IGA) 프레임워크는 머신 신원을 사람과 함께 다룹니다. 머신은 사람 사용자와 유사한 거버넌스 요구 사항을 가집니다. 두 경우 모두 조직은 무엇이 존재하는지, 무엇에 접근할 수 있는지, 그리고 해당 접근이 시간이 지나도 적절한지 추적해야 합니다.
MIM은 조직이 보안을 강화하고 가동 시간을 유지하며 규정 준수를 간소화하는 데 도움을 줍니다.
MIM은 기업 전체 에코시스템 전반에 걸쳐 장치 자격 증명에 대한 통합된 뷰를 제공합니다.
이 기능은 보안 팀이 고아 자격 증명, 과도한 권한, 만료 임박 인증서와 같은 취약점을 식별하고 해커가 공격하기 전에 이를 해결하는 데 도움을 줍니다.
자동화된 정책 적용은 IT 팀이 보안 표준을 일관되게 적용하도록 도와 악용 가능한 구성 오류의 위험을 줄일 수 있습니다.
만료된 인증서는 예기치 않은 다운타임의 일반적인 원인입니다. 유효한 인증서가 없으면 머신은 인증하거나 암호화된 연결을 설정할 수 없어 서비스가 중단되거나 실패할 수 있습니다. 자동화된 인증서 관리는 자격 증명이 만료되기 전에 갱신함으로써 이러한 장애를 방지하는 데 도움을 줍니다.
MIM은 일반 데이터 보호 규정(GDPR), 결제 카드 산업 데이터 보안 표준(PCI-DSS), 건강보험 이동성 및 책임에 관한 법률(HIPAA), 사베인스-옥슬리법(SOX)과 같은 규정을 준수하도록 조직을 지원할 수 있습니다. MIM은 자격 증명 소유권, 교체 이력 및 민감한 시스템에 대한 접근을 기록하여 감사 추적을 제공하기 쉽게 하고 규정 준수 검토를 간소화합니다.
MIM은 IT 인프라 확장을 용이하게 하여 관리 부담의 비례적 증가 없이 클라우드 워크로드, 컨테이너 및 연결된 장치의 빠른 성장을 가능하게 합니다. 이는 자격 증명 발급, 교체 및 해지를 자동화하여 환경이 확장됨에 따라 IT 팀이 신원을 안전하게 유지할 수 있도록 합니다.
마이크로서비스, IoT 장치 및 AI 에이전트의 에코시스템이 확장됨에 따라 원활한 확장은 점점 더 중요해지고 있으며, 각 요소는 수명 주기 전반에서 관리해야 하는 새로운 머신 신원과 자격 증명을 추가합니다.
제로 트러스트는 사람과 머신을 포함한 모든 연결에 대해 지속적인 검증을 요구합니다. MIM은 머신 신원을 발견하고 목록화함으로써 지속적인 검증을 실현 가능하게 하며, 이는 조직이 식별하지 못한 자격 증명은 검증할 수 없기 때문에 필수적인 첫 단계입니다. 또한 액세스 제어를 자동화하고 이를 환경 전반에 일관되게 적용함으로써 최소 권한 원칙을 지원할 수 있습니다.
많은 장점에도 불구하고 조직은 MIM을 구현하고 운영하는 과정에서 여러 과제에 직면할 수 있습니다.
머신 자격 증명은 단일 시스템이나 보안 솔루션으로 관리되는 경우가 드뭅니다. 보안 팀은 PKI 인증서를 위한 툴과 시크릿 관리를 위한 별도의 툴을 사용할 수 있으며, 운영 팀은 자체적으로 자격 증명을 관리하기도 합니다. 이러한 툴의 분산은 심각한 가시성 격차와 정책 불일치를 초래할 수 있습니다.
사람 사용자는 일반적으로 액세스 요청을 주기적으로 승인하고 권한을 검토하는 관리자가 있습니다. 머신 신원은 이에 상응하는 감독 체계가 부족할 수 있습니다. 예를 들어 자격 증명을 프로비저닝한 엔지니어가 역할을 변경하거나 조직을 떠나면 책임 소재가 함께 사라질 수 있습니다. 명확한 소유자가 없으면 자격 증명이 수년간 검토되지 않을 수 있습니다.
MIM은 자동화에 의존합니다. 하지만 완전 자동화된 교체는 구성에 내장된 키와 같이 고정 자격 증명을 전제로 하는 애플리케이션과 시스템을 중단시킬 수 있으며, 시스템이 갑자기 인증하지 못해 장애를 유발할 수 있습니다. 조직은 우선순위를 달성할 수 있을 만큼의 자동화와, 오류가 운영 환경에 반영되기 전에 이를 발견할 수 있는 충분한 감독 사이에서 균형을 유지해야 합니다.
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복잡성을 추가하지 않으면서 ID 및 액세스 관리(IAM)를 현대화하고, 기존 툴과 통합되며, 원활한 하이브리드 액세스를 지원하는 안전한 공급업체 독립형 ID 프레임워크를 구축하세요.
하이브리드 클라우드 환경 전반에서 자동화된 ID 제어 및 위험 기반 거버넌스를 통해 사용자 액세스를 보호하고 관리합니다.