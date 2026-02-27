머신 신원 관리란 무엇인가요?

사람과 마찬가지로 머신도 시스템과 데이터에 액세스하려면 자격 증명을 제시해야 합니다. 하지만 사람은 사용자 이름, 비밀번호 및 다중 요소 인증(MFA)에 의존하는 반면, 머신은 키와 인증서와 같은 장치 자격 증명에 의존합니다.

이러한 자격 증명은 머신이 자신의 신원을 증명할 수 있도록 합니다. 일반적인 형태로는 안전한 네트워크 연결을 위한 TLS 인증서, 원격 액세스를 위한 SSH 키, 장치 인증을 위한 공개 키 인프라(PKI) 발급 장치 인증서가 있습니다.

머신 간 통신이 증가함에 따라 사이버 위협으로부터 머신 신원을 보호하는 것이 주요 과제가 되고 있습니다. IBM® X-Force Threat Intelligence Index에 따르면, 사이버 범죄자가 유효한 계정 자격 증명을 악용해 네트워크에 접근하는 신원 기반 공격은 전체 데이터 침해의 32%를 차지합니다.

현대의 인프라는 머신 신원 관리를 더욱 어렵게 만들 수 있습니다. IT 환경은 빠르게 확장되고 장치가 빈번하게 프로비저닝 및 해제되며 자격 증명을 지속적으로 갱신해야 합니다.

MIM은 이러한 복잡성을 정리하고 사이버 보안을 향상하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 보안 팀은 장치 자격 증명의 위치를 파악하고 교체 및 해지를 자동화하며 보안 정책을 적용하고 만료 또는 오용을 모니터링할 수 있습니다.

MIM을 통해 조직은 제로 트러스트 아키텍처를 지원하고 무단 액세스, 데이터 침해 및 인증서 만료로 인한 장애를 줄일 수 있습니다. 또한 유출된 키로 인한 잠재적 노출을 제한하고 규정 준수를 위한 감사 추적을 확보할 수 있습니다.