Apa itu pemindaian kerentanan?

Kerentanan keamanan adalah kelemahan dalam struktur, fungsi, atau implementasi aset atau jaringan TI yang dapat dieksploitasi oleh peretas atau pelaku ancaman lainnya untuk mendapatkan akses tidak sah dan menyebabkan kerusakan pada jaringan, pengguna, atau bisnis. Kerentanan umum meliputi:

, seperti aplikasi web yang rentan terhadap skrip lintas situs, injeksi SQL, dan serangan injeksi lainnya karena cara mereka menangani input pengguna. Port terbuka yang tidak terlindungi di server, laptop, dan titik akhir lainnya, yang dapat digunakan peretas untuk menyebarkan malware.





malware. Kesalahan konfigurasi , seperti bucket penyimpanan cloud yang mengekspos data sensitif ke internet publik karena memiliki izin akses yang tidak sesuai .





izin akses Tambalan yang hilang, kata sandi yang lemah, atau kekurangan lainnya dalam kebersihan keamanan siber.

Ribuan kerentanan baru ditemukan setiap bulannya. Dua lembaga pemerintah Amerika Serikat memiliki katalog yang dapat dicari tentang kerentanan keamanan yang diketahui, yaitu National Institute of Standards and Technologies, atau NIST, dan Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, atau CISA (tautannya berada di luar ibm.com).