¿Qué es la gestión de identidades de máquinas?

Al igual que los humanos, las máquinas deben presentar credenciales para acceder a los sistemas y datos. Pero mientras que los humanos se basan en nombres de usuario, contraseñas y autenticación multifactor (MFA), las máquinas se basan en credenciales de dispositivos, como claves y certificados.

Estas credenciales permiten a las máquinas demostrar su identidad. Los formularios comunes incluyen certificados TLS para conexiones de red seguras, claves SSH para acceso remoto y certificados de dispositivo emitidos por infraestructura de clave pública (PKI) para la autenticación de dispositivos.

A medida que crece la comunicación máquina a máquina, proteger las identidades de las máquinas contra las ciberamenazas se ha convertido en un gran desafío. Según el IBM® X-Force Threat Intelligence Index, los ataques basados en identidad, donde los ciberdelincuentes abusan de credenciales válidas para acceder a las redes, representan el 32 % de las vulneraciones de datos.

Las infraestructuras modernas también pueden dificultar la gestión de las identidades de las máquinas. Los entornos de TI escalan rápido, proporcionan y desactivan dispositivos con frecuencia y necesitan renovar constantemente las credenciales.

MIM ayuda a poner orden en esta complejidad y a mejorar la ciberseguridad. Permite a los equipos de seguridad descubrir dónde se encuentran las credenciales de los dispositivos, automatizar la rotación y revocación, aplicar políticas de seguridad y monitorizar la caducidad o el uso indebido.

Con MIM, las organizaciones pueden admitir la arquitectura zero trust y reducir el acceso no autorizado, las vulneraciones de datos y las interrupciones por certificados caducados. También pueden limitar la posible exposición de las claves filtradas y recopilar los registros de auditoría necesarios para el cumplimiento de la normativa.