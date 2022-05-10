فمع النقلة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل عالميًا، سيزداد الطلب على مهارات معرفة البيانات. في الواقع، تشير 79% من المؤسسات إلى أنه بالنظر إلى الاثني عشر شهرًا المقبلة، ستكون البيانات أكثر أهمية في عملية اتخاذ القرارات في مؤسساتهم.¹ ولكن ما المقصود بالمعرفة بالبيانات على وجه التحديد؟



تعرّف مؤسسة Gartner® المعرفة بالبيانات على أنها القدرة على قراءة البيانات وكتابتها وتوصيلها في سياقها، بما في ذلك فهم مصادر البيانات وبنياتها والأساليب التحليلية والتقنيات المطبقة والقدرة على وصف التطبيق العملي والقيمة الناتجة.²



ما أهمية هذه المهارات؟ إن قيادة مؤسسة تعمل بدعم من الذكاء الاصطناعي، وقرارات تستند إلى البيانات، تجعل من المعرفة بالبيانات مهارة يحتاجها الجميع، وليس فقط محلل البيانات. فسواءً كان الشخص في بداية حياته المهنية أو في الإدارة العليا، فإن قدرته على فهم البيانات وتفسيرها والتواصل باستخدامها تعد مهارة حاسمة لجميع الموظفين.

وفي بيئة يتوفر فيها التدريب لمساعدة الفرق على فهم قيمة البيانات في ضوء مهامها اليومية، يمكن للفرق الحصول على الرؤى والأفكار المفيدة من البيانات وتطبيقها بسهولة أكبر، وتبدأ في التطلع إلى العمل في بيئة مدمج فيها البيانات. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الثقة والاستعداد لتفويض القرارات إلى الذكاء الاصطناعي لأنهم يفهمون البيانات الأساسية التي تشكل توصياته.