ストリーム処理とは？

ストリーム処理とバッチ処理のどちらを選択するかは、データの性質、インサイトの緊急性、分析の複雑さによって異なります。

ストリーム処理は、リアルタイムまたはほぼリアルタイムの応答性を必要とするワークロードに最適です。例えば、ストリーム処理は、データ・パイプラインを流れる大量のデータを継続的に処理できるため、リアルタイムのデータ分析、ライブ監視、パーソナライズされたレコメンデーション、動的な在庫管理を可能にします。

一方、バッチ処理は、大量の履歴データを扱う場合や、レイテンシーがそれほど重要ではない場合に適しています。通常、レポート作成、データウェアハウス、長期的な傾向分析など、複数のデータ・ソースからのデータをスケジュールされた間隔で収集、保管、処理するタスクに使用されます。

バッチ処理は実装がより簡単で、即時の成果を必要としないワークロードではコスト効率が高くなります。多くの最新のアーキテクチャーでは、組織は両方のアプローチを組み合わせています。ストリーム処理を使用して即時のインサイトを得る一方で、バッチ処理を使用してより深い遡及的な分析を行います。このハイブリッド・モデルは、リアルタイム・データと履歴データの両方の価値を最大化します。