データの陳腐化とは？

データの陳腐化による影響は業界によって異なりますが、そのパターンは共通しています。古いデータが最新データとして扱われるシステムに取り込まれ、その結果として意思決定に悪影響が及びます。

医療業界では、データの陳腐化はより大きなリスクを伴います。投薬リスト、アレルギー履歴、最近の診断などの更新が反映されていない患者記録は、臨床上のミスにつながる可能性があります。電子カルテ・システム間のデータ統合が遅れると、ケア・チームは、意思決定が最も重要となる場面で古い情報に基づいて対応することになりかねません。

金融サービス業界では、顧客関係管理（CRM）データや市場フィードに依存するモデルは特に脆弱です。現在の経済状況を反映していないデータでトレーニングされた信用リスク・アルゴリズムは、もはや存在しない現実に基づいて申請を承認または拒否する可能性があります。リアルタイム・データにおいては、数時間の遅延であっても、高頻度環境では重大な影響につながる可能性があります。



Eコマースでは、陳腐化した在庫データによって顧客が在庫切れの商品を購入し、フルフィルメントの失敗や顧客信頼の低下を招く可能性があります。製品の在庫状況や価格情報がプラットフォーム間でリアルタイムに同期されていない場合、その影響はオペレーションと顧客体験の両方に波及します。IBMのデータ統合担当副社長であるScott Brokawは、最近Thinkで次のように説明しています。