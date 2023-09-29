AWS Lake Formationは、データレイクのセキュリティーを確保するのに役立ちます。Amazon S3ユーザーにとっては、データにきめ細かいセキュリティー・ポリシーを適用できるシームレスな統合を意味します。AWS Lake Formationは、3つの主要な機能を提供します。

1. データレイクを迅速に構築する：数カ月ではなく、数日で構築できることを意味します。データの移動、保管、更新、カタログ化をより迅速に行えるだけでなく、データを自動的に整理して最適化できます。

2. セキュリティー管理を簡素化する：セキュリティー、ガバナンス、監査ポリシーを一元的に定義して適用できます。

3. データを見つけやすく、共有しやすくする：企業のすべてのデータ資産をカタログ化し、データ利用者間でデータ・セットを簡単に共有できます。

現在 AWS S3 を使用している場合、または使用する予定がある場合は、データレイクにセキュリティー・ポリシーを導入する簡単な方法として、AWS Lake Formationを検討することをお勧めします。スタックの一部として、データレイク上のデータを分析できるようにするクエリー・エンジンも必要です。そのための最も一般的なエンジンは、データレイク向けに構築されたオープンソースのSQLクエリー・エンジンであるPrestoです。

このスタック（AWS S3 + Presto + AWS Lake Formation）を簡単に使い始められるようにしました。S3とLake Formationとのすぐに使える統合機能を備えたPresto向けSaaSを提供しているため、数時間でデータレイク分析スタック全体を稼働させることができます。