オープンなデータ・ガバナンス・モデルとプラグイン・アーキテクチャーによって、Hadoopエコシステム以外のプロジェクトにもアクセス制御を拡張可能となっており、このプラットフォームは「AWS、Azure、GCPなどの大手クラウド・ベンダー」で広く取り入れられています。

管理者はApache Rangerコンソールを利用して、一元的できめ細かなアクセス制御ポリシーを簡単に管理できます。例えば、ファイル、フォルダー、データベース、テーブル、列レベルのポリシーを、すべてのクラスターにわたって管理可能です。これらのポリシーは、ユーザー・レベル、ロール・レベル、グループ・レベルで定義できます。