データ品質管理の重要性を理解するには、それが欠如した場合に何が起こり得るかを考えてみる必要があります。企業がデータ駆動型の機能を率先して導入する中、データ品質が低いことによって、エラーや遅延、財務損失、評判の失墜など深刻な結果を招く可能性があります。組織が膨大で複雑なデータセットに取り組む「ビッグデータ」の時代において、こうしたリスクはさらに増大します。

以下の「低品質のデータ」のシナリオを想像してください：

対照的に、高品質なデータはビジネス・インテリジェンスの取り組みに貢献し、業務効率の向上、ワークフローの最適化、規制遵守、顧客満足度の向上、企業の成長を実現します。

人工知能の広範な導入により、高いデータ品質のメリットはさらに強化されています。アルゴリズムは効果的なモデルの性能を発揮するために高品質なデータを必要とし、良好なデータ品質によって、より正確で有用なAIモデルのアウトプットが可能になります。

実際、IBM Institute for Business Value の調査によると、内部および外部のステークホルダーから信頼される大量のデータを保有する企業は、AI機能においてほぼ2倍の投資収益率を実現しています。