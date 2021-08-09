ビジネス・インテリジェンス・アナリストは、未加工データを組織内の戦略的意思決定を促進する、意味のある洞察に変換します。BIツールを使用すると、ビジネス・ユーザーは、履歴データと現在のデータ、サードパーティー・データと社内データ、半構造化データ、ソーシャル・メディアなどの非構造化データなど、さまざまな種類のデータにアクセスできます。ユーザーは、この情報を分析して、ビジネスのパフォーマンスと次に行うべき事柄についての洞察を得ることができます。

CIO誌は次のように述べています。「ビジネス・インテリジェンスは、ビジネス・ユーザーに何をすべきか、あるいは特定のコースを受講すると何が起こるかを指示するものでも、レポートの作成だけを目的とするものでもありません。むしろ、BIは人々がデータを調べて傾向を理解し、洞察を得る方法を提供します」1

組織は、BIとデータ分析から得られた洞察を利用して、ビジネス上の意思決定の改善、問題や課題の特定、市場動向の特定、新しい収益やビジネス・チャンスの発見を行うことができます。