従業員の生産性を向上させることは、組織を成功に導くための重要な要素です。生産性を向上させることで、従業員はより迅速かつ効率的に目標を達成できるようになり、コストの削減と収益性の向上につながります。また、従業員の満足度にも影響します。

生産性を向上させるための主な要素は、人間の認知をあまり必要としない退屈なタスクの排除または自動化です。近年、組織はさまざまなAIを活用したワークフローを導入して、反復作業を自動化しています。これにより、時間と費用を節約して、多くの場合、従業員は人間の強みである認知能力を必要とする、やりがいのある「より高いレベル」の仕事に集中できるようになります。