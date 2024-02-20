公開日：2024年2月20日
寄稿者：Cole Stryker
従業員の生産性は、従業員または従業員のグループが組織の目標達成に対して、どの程度効率的かつ効果的に貢献しているかを測ったものです。具体的には、時間、労力、リソースのインプットに対する仕事のアウトプットを測定したKPIです。
従業員の生産性を向上させることは、組織を成功に導くための重要な要素です。生産性を向上させることで、従業員はより迅速かつ効率的に目標を達成できるようになり、コストの削減と収益性の向上につながります。また、従業員の満足度にも影響します。
生産性を向上させるための主な要素は、人間の認知をあまり必要としない退屈なタスクの排除または自動化です。近年、組織はさまざまなAIを活用したワークフローを導入して、反復作業を自動化しています。これにより、時間と費用を節約して、多くの場合、従業員は人間の強みである認知能力を必要とする、やりがいのある「より高いレベル」の仕事に集中できるようになります。
従業員の生産性の評価には、仕事や組織の目標に応じて、さまざまなメトリクスが含まれます。具体的には、生産量、売上・収益、プロジェクト完了率、製品品質、お客様の満足度などです。これらのメトリクスによって定量化される目標を達成するために、管理者や職場の生産性アナリストは、さまざまなベスト・プラクティスや方法論によって改善できる多くの要素に注目します。
タスクを達成するために効果的に時間を計画し、割り当てるプロセスです。煩雑で非効率なワークフロー、不明瞭な手順、冗長なプロセスは、生産性を低下させる可能性があります。タイムト・ラッキングのツールや手法を使うと、従業員がどのように時間を割り当てているかを監視できるため、効率的でない領域を特定し、作業負荷の分散に関するデータを得ることができます。
従業員が各自の職務において持っている専門知識と習熟度のレベルです。必要なスキルやトレーニングが不足している場合、また各自の職務や責任、組織の目標を明確に理解していない場合、従業員はタスクを遂行するのが困難になる可能性があります。
ビジネス・リーダーの行動は、生産性に大きな影響を与える可能性があります。リーダーシップとマネジメント慣行の質は、従業員の生産性に大きな影響を与える可能性があります。優れたリーダーシップは、一日全体を通して、従業員を鼓舞する傾向があります。効果的でないマネジメント慣行や有害な企業文化は、コミュニケーションや士気の低下につながり、生産性に悪影響を及ぼす可能性があります。効果的なプロダクト管理ツールとアプローチを通じて、ワークフロー全体の非効率さを低減できます。
快適さと効率を両立する物理的なワークスペースの空間配置、組織文化、従業員がタスクを完了するために必要なツールやリソースの可用性などの要素です。高いストレス、過剰な労働時間、マイクロマネジメント、ワークライフ・バランスの欠如は、燃え尽き症候群や生産性の低下につながる可能性があります。対照的に、ポジティブな仕事環境は、仕事の満足度や仕事の質の向上につながり、最終的に収益の向上につながります。
従業員がどの程度モチベーションを持って仕事に取り組んでいるかです。報酬やその他の重要なインセンティブ、評価、目的意識によって影響を受ける可能性があります。生産性の高い従業員であっても、仕事にやりがいや魅力を感じることができないと、モチベーションが低下する可能性があります。定義されたKPIと合わせて、明確に設定された職務、責任、パフォーマンスに対する期待は、従業員がその期待に応えるために仕事を遂行するモチベーションを生み出し、力を与えます。
効率を高めて、プロセスを最適化する適切なテクノロジーとツールの使用です。時代遅れの方法論やしっかりと機能しないツールは、フラストレーションや遅延につながります。
チームワークをサポートするコミュニケーション・チャネルのアクセシビリティー、可用性、明確さと、従業員が指示やフィードバックを受け取れる環境です。不明瞭なコミュニケーションやコミュニケーションの欠如は誤解を招き、従業員の生産性を低下させる可能性があります。
従業員の生産性を評価するためには、組織は生産性レベルを測定できる必要があります。これには、従業員がタスクを完了し、職務を果たした際の成果と効率を評価することが含まれます。個人またはチームの生産性を測定する一般的な方法には、定量的なメトリクスと定性的なメトリクスの2つのカテゴリーがあります。
マネージャーとアナリストは、特定の期間内に完了した作業量、または特定の量の作業を完了するのにかかる時間を測定できます。同じデータを2つの視点から分析するのです。その他の定量的生産性指標には、生産台数、完了したタスク数、または完了したプロジェクト数などがあります。営業に関わる職種では、売上高、成約件数、顧客獲得率などを追跡できます。営業KPIには、コンバージョン率や顧客1人あたりの平均売上高が含まれることもあります。従業員1人あたりの収益やアウトプットあたりのコストなどの財務指標は、特定のワークフロー、プロジェクト、またはグループの財務的成功の背景を説明するのに役立ちます。
もちろん、成功はアウトプットの量だけでなく品質も関わってきます。欠陥率やエラー率は測定可能であり、また顧客満足度を測定する方法は無数にあります。これらの数値は通常、アウトプットの品質に関連します。オンライン調査、ソーシャル・メディアでの意見、顧客解約率、カスタマー・サービス量など、従業員が提供した製品にエンドユーザーが満足しているかを測定する方法は数多くあります。マネージャーやピア・レビューは、自己評価とともに、全体的な生産性における抽象的な側面や測定が難しい側面の理解を支援します。テストとパフォーマンス評価は、ツールを効果的に使用し、マネージャーの期待に応える方法を従業員がどの程度知っているかを測定するのに役立ちます。
定量的指標と定性的指標を組み合わせることで、組織は従業員の生産性を高める方法について包括的に理解することができます。
人工知能（AI）は、さまざまな方法によって従業員の生産性を向上させるうえで、重要な役割を果たしています。ここでは、最も一般的で効果的なユースケースをいくつか紹介します。
AIは型にはまった日常的なタスクを処理できるため、従業員はより複雑で創造的な業務に集中できます。データ入力、ファイル管理、レポートの生成などのタスクは、時に平均的な人間のパフォーマンスを超える高い精度で、AIによって迅速に処理できるようになりました。
AIを搭載したチャットボットとバーチャル・エージェントは、顧客からの基本的な問い合わせに対応できるため、人間のカスタマー・サポート・チームの負担を軽減できます。これにより、従業員は人間味が必要な、より複雑な顧客の問題に集中できます。
AIは膨大な量のデータを迅速かつ正確に分析し、意思決定プロセスに役立つ洞察を提供します。予測分析はトレンドの予測に役立つため、組織は情報に基づいた意思決定を行い、より効果的な計画を立てることができます。
AIを搭載したチャットボットとバーチャル・アシスタントは定型的な問い合わせを処理できるため、従業員に対して情報へのアクセスとより効果的なサポートを提供します。これにより、コミュニケーションが合理化され、基本的な管理タスクに費やす時間が短縮されます。
AIは、個々の従業員のニーズや学習スタイルに基づいてトレーニングと能力開発プログラムを作成できるため、学習プロセスを最適化できます。適応型学習プラットフォームは、各従業員の進捗状況に合わせて内容とペースを調整できます。
AIは従業員のパフォーマンスをモニタリングし、リアルタイムでの改善のためのフィードバックや提案の提供を支援します。予測分析は潜在的な問題を特定できるため、生産性に影響が及ぶ前に積極的な介入が可能になります。モノのインターネット（IoT）センサーは、手動ワークフローのパフォーマンスを定量化するのに役立ちます。
AIはワークフローのパターンを分析し、最適化の提案が可能なため、チームはプロセスを合理化してボトルネックを解消できるようになります。インテリジェントなスケジューリング・ツールは、会議時間、タスクの割り当て、プロジェクトのタイムラインを最適化できます。
生成AIにより、従業員はコンテンツを迅速に、またはより複雑なレベルで作成できます。営業担当者はカスタマイズされたクライアントピッチを数秒で作成でき、エンジニアはコードをある言語から別の言語にすばやく翻訳でき、デザイナーは画像、ビデオ、オーディオアセットをゼロから作成する代わりに、生成し調整できます。
倫理的影響、データ・プライバシー、労働力への潜在的な影響を考慮しながら、慎重にAIテクノロジーを導入することが重要です。さらに、AI主導の変化に適応できるよう、従業員に適切なトレーニングとサポートを提供することは、導入を成功させ、全体的な生産性を向上させるためには不可欠です。
AIシステムとIoTセンサーの導入により、管理者は従業員エクスペリエンスについて、これまで以上に多くの側面から測定できるようになりました。従業員の生産性向上の分野は、非常に急速に変化しています。ここでは、留意すべき大まかなトレンドをご紹介します。
前のセクションで説明したように、職場におけるAIの統合は、従業員エクスペリエンスのあらゆる側面に一見して影響を与えるユースケース全体にわたって拡大し続けています。
リモートワークやハイブリッドワークは、ナレッジ・ワーカーの働き方において主流としての地位を確立しました。パンデミックにより、頻繁に起きる非同期のリモート・コラボレーションに対応し、高い生産性を維持するために、新しいプロジェクト管理方法論や、SlackやZoomなどのデジタル・コラボレーション・ツールの導入が加速しました。柔軟な労働時間、圧縮週労働日数、その他の代替手段は、リモートで働くチームメンバーの多様なニーズに対応します。
最近まで、組織は従業員のメンタルヘルスや健康についてあまり注意を払っていませんでした。今日では、メンタルヘルスと健康のサポート・プログラムが人気です。幸せで充実している従業員は、生産性が高い傾向があります。そのようなプログラムには、瞑想室やオンサイトのヨガクラス、従業員リソースグループ、ワークライフバランスを促進する取り組みの採用を含むことがあります。
従業員が仕事から得られる目に見えないメリットに焦点を当て、職場での全体的な従業員エクスペリエンスに対し総合的なアプローチを取ることが大きなトレンドとなっています。優秀な人材を惹きつけ、定着させるためには、ミッション、企業文化、キャリアとスキル開発の機会、職場の柔軟性などについて考える必要があると企業は認識しています。優れた従業員エクスペリエンスとは、単なる給料以上の意味を持ちます。
組織はデータ分析を活用し、従業員の生産性パターンに関する洞察を得ることができます。データ駆動型のアプローチは、改善すべき領域の特定、ワークフローの最適化、情報に基づいた意思決定に役立ちます。
