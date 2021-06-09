文書管理とは

ドキュメント管理は、PDF、ワードプロセッサー・ファイル、紙ベースのコンテンツのデジタル画像などの電子ドキュメントのキャプチャ、追跡、保存するために使用されるシステムまたはプロセスです。

ドキュメント管理により、時間とコストを節約できます。ドキュメントのセキュリティー、アクセス管理、一元管理型ストレージ、監査証跡、合理化された検索と取得を実現します。

 文書管理の重要性

紙の保管にはかなりの物理的なスペースが必要になる場合があります。ドキュメント管理プラットフォームは、さまざまなドキュメントを統合して、制御、アクセス、およびプロセスの効率を向上させることができます。情報検索、セキュリティー、ガバナンス、運用コストの削減といった面にメリットがあります。さらに、適切な記録管理が法律で義務付けられるようになりつつあります。
顧客サービスの向上

コストを削減し、関係性を改善
とくこのソリューション・プロバイダーであるTurkcell Global Bilgi社がドキュメントのキャプチャ機能をどのように活用しているかをご覧ください。手書き文字やフォーム、数字を読み取ることができるソリューションを使用することで、運用コストを削減し、顧客満足度を向上させました。
文書管理の基本
より少ない紙で、より多くの機能を

ドキュメント管理は、紙書類のデジタル化から、セキュリティーや監査までを含み、進化しました。
より多くのストレージ容量

サーバーのストレージ容量は、物理的なファイル・キャビネットやウェアハウスよりも大きいものです。
共通の属性

システムの適用範囲はさまざまですが、インデックス作成、バージョン管理などの属性は共通しています。
ドキュメント管理の一般的な課題
新しいドキュメント・タイプ用テンプレート

AI対応のキャプチャ・サービスにより、テンプレートは不要になります。
サーバーをデプロイするのにかかる追加コスト

クラウドベースの処理により、導入および管理コストが削減されます。
機密データ管理

ツールは、保護されたデータに編集またはリダイレクトするようフラグを立てることができます。
分析の欠如

多くのソリューションは、貴重なデータ抽出機能を備えています。
ドキュメント管理ソリューション
IBM® Cloud Pak for Business Automation

インテリジェントなオートメーションを適用して中核業務を変革することで、パフォーマンスを向上させましょう。

 詳細はこちら
IBM® Content Manager on Demand

XMLデータ・セット、アウトバウンド・ステートメントなどを含む大量のドキュメントをキャプチャして保存します。

 IBM Content Manager OnDemandの詳細はこちら
IBM Datacap on Cloud

ユーザーおよびアプリケーションにおけるドキュメントのキャプチャ、認識、分類を合理化します。

 IBM Datacap on Cloudの詳細はこちら
IBM® FileNet® Image Services

エンタープライズ・コンテンツへの高速かつセキュリティーが充実したアクセスにより、大量の固定情報を管理します。

IBM FileNet Image Servicesの詳細はこちら
IBM FileNet Content Manager

ローコード・ツールと機能を使用して、あらゆるクラウド上で意味のあるビジネス・アプリケーションを作成します。

 IBM FileNet Content Managerの詳細はこちら
次のステップ

IBM Cloud Pak for Business Automationでローコード・ツールおよびノーコード・ツールを使用してAIを組み込んだオートメーションを設計し、ボットにタスクを割り当て、パフォーマンスを追跡します。あらゆるハイブリッドクラウドと互換性のあるこの統合ソフトウェアコンポーネントのモジュールセットは、断片化されたしたワークフローを変革し、ビジネスの成長を加速する目的で構築されています。

 Cloud Pak for Business Automationの詳細を見る