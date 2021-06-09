ドキュメント管理は、PDF、ワードプロセッサー・ファイル、紙ベースのコンテンツのデジタル画像などの電子ドキュメントのキャプチャ、追跡、保存するために使用されるシステムまたはプロセスです。
ドキュメント管理により、時間とコストを節約できます。ドキュメントのセキュリティー、アクセス管理、一元管理型ストレージ、監査証跡、合理化された検索と取得を実現します。
紙の保管にはかなりの物理的なスペースが必要になる場合があります。ドキュメント管理プラットフォームは、さまざまなドキュメントを統合して、制御、アクセス、およびプロセスの効率を向上させることができます。情報検索、セキュリティー、ガバナンス、運用コストの削減といった面にメリットがあります。さらに、適切な記録管理が法律で義務付けられるようになりつつあります。
コストを削減し、関係性を改善
とくこのソリューション・プロバイダーであるTurkcell Global Bilgi社がドキュメントのキャプチャ機能をどのように活用しているかをご覧ください。手書き文字やフォーム、数字を読み取ることができるソリューションを使用することで、運用コストを削減し、顧客満足度を向上させました。
インテリジェントなオートメーションを適用して中核業務を変革することで、パフォーマンスを向上させましょう。
XMLデータ・セット、アウトバウンド・ステートメントなどを含む大量のドキュメントをキャプチャして保存します。
ユーザーおよびアプリケーションにおけるドキュメントのキャプチャ、認識、分類を合理化します。
エンタープライズ・コンテンツへの高速かつセキュリティーが充実したアクセスにより、大量の固定情報を管理します。
ローコード・ツールと機能を使用して、あらゆるクラウド上で意味のあるビジネス・アプリケーションを作成します。
IBM Cloud Pak for Business Automationでローコード・ツールおよびノーコード・ツールを使用してAIを組み込んだオートメーションを設計し、ボットにタスクを割り当て、パフォーマンスを追跡します。あらゆるハイブリッドクラウドと互換性のあるこの統合ソフトウェアコンポーネントのモジュールセットは、断片化されたしたワークフローを変革し、ビジネスの成長を加速する目的で構築されています。