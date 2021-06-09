紙の保管にはかなりの物理的なスペースが必要になる場合があります。ドキュメント管理プラットフォームは、さまざまなドキュメントを統合して、制御、アクセス、およびプロセスの効率を向上させることができます。情報検索、セキュリティー、ガバナンス、運用コストの削減といった面にメリットがあります。さらに、適切な記録管理が法律で義務付けられるようになりつつあります。