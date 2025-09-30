予測分析は、履歴データをを統計モデリング、データ・マイニング技術、機械学習とと組み合わせて使用して、将来の結果を予測する高度な分析の分野です。
企業は予測分析を利用してこのデータのパターンを見つけ、リスクと機会を特定します。予測分析は、ビッグデータやデータサイエンスと関連付けられることがよくあります。
現在、企業にはログ・ファイルから画像やビデオに至るまでデータが氾濫しており、これらのデータはすべて組織内の異種のデータ・リポジトリーに存在しています。このデータからインサイトを得るために、データサイエンティストはディープラーニングと機械学習のアルゴリズムを使用してパターンを見つけ、将来のイベントについての予測を行います。こうした統計的手法には、ロジスティック回帰モデルや線形回帰モデル、ニューラル・ネットワーク、デシジョン・ツリーなどがあります。これらのモデリング手法の中には、初期の予測学習を利用して、さらに予測的な洞察を行うものもあります。
予測分析モデルは、履歴データの評価、パターンの発見、傾向の観察を行い、その情報を使用して将来の傾向を予測するように設計されています。一般的な予測分析モデルには、分類、クラスタリング、時系列などのモデルがあります。
分類モデル
分類モデルは、教師あり機械学習モデルの分野に分類されます。これらのモデルは、履歴データに基づいてデータを分類し、与えられたデータセット内の関係を記述します。例えば、このモデルは、セグメンテーションの目的で顧客や見込み顧客をグループに分類するために使用できます。あるいは、「はい」と「いいえ」、「真」と「偽」といったバイナリー出力で質問に答えるために使用することもできます。この一般的なユースケースとして挙げられるのは、不正アクセス検知と信用リスクの評価です。分類モデルの種類として、ロジスティック回帰、デシジョン・ツリー、ランダム・フォレスト、ニューラル・ネットワーク、ナイーブベイズ（Naïve Bayes）などがあります。
クラスタリング・モデル
クラスタリング・モデルは教師なし学習に分類されます。このモデルでは、類似した属性に基づいてデータをグループ化します。例えば、eコマース・サイトでは、このモデルを使用して、顧客を共通の特徴に基づいて似たようなグループに分類し、グループごとにマーケティング戦略を開発できます。一般的なクラスタリング・アルゴリズムには、k-meansクラスタリング、mean-shiftクラスタリング、Density-based spatial clustering of applications with noise（DBSCAN）、Gaussian Mixture Models（GMM）を用いたExpectation-maximization（EM）クラスタリング、階層クラスタリングなどがあります。
時系列モデル
時系列モデルでは、日次、週次、月次など、特定の時間間隔でさまざまなデータ入力を使用します。季節性、傾向、周期的な動作についてデータを評価するために、従属変数を経時的にプロットするのが一般的であり、これは特定の変換やモデル・タイプの必要性を示すこともあります。自己回帰（AR）、移動平均（MA）、ARMA、およびARIMAモデルは、いずれも頻繁に使用される時系列モデルです。一例として、コールセンターは時系列モデルを使用して、1日のさまざまな時間帯に1時間当たり何件の通話を受けるかを予測できます。
予測分析は、さまざまなビジネス上の問題に対して、さまざまな業界に導入できます。以下に、いくつかの業界のユースケースを取り上げて、予測分析が現実世界の状況においてどのように意思決定に役立つかを示します。
過去のパターンに基づいて何が予想されるかを把握している組織は、在庫、労働力、マーケティング・キャンペーン、およびその他の事業面の管理においてビジネス上の利点を得ることができます。
