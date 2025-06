Aprioriアルゴリズムはマーケット・バスケット分析を通じて普及し、音楽プラットフォームやオンライン小売業者向けのさまざまな推奨エンジンにつながっています。これらは、トランザクション・データセット内で、頻繁なアイテム・セットまたはアイテムのコレクションを識別し、別の製品の消費を考慮して、ある製品を消費する可能性を識別するために使用されます。例えば、70年代に流行したロック・バンド「Black Sabbath」のラジオをSpotifyでつけ、Black Sabbathから影響を受けた「Orchid」の曲を聴き始めると、やはり、Orchidに影響を与えたロック・バンドであるLed Zeppelinの曲(「Over the Hills and Far Away」など)が流れる可能性があります。これは、私のこれまでの聴取習慣と他の人の聴取習慣に基づいています。Aprioriアルゴリズムはハッシュ・ツリーを使用してアイテム・セットをカウントし、データセットを幅優先方式でナビゲートします。