時系列モデリングは、機械学習アルゴリズムと統計的手法を使用して、一定期間にわたって変化するデータ・ポイントを分析することです。

時系列データセットは、独立した無関係なデータ・ポイントで構成されているものではないという点で、他のデータセットとは異なります。多くのデータセットが独立した観測に基づいているのに対し、時系列データセットはタイムスタンプでラベル付けされ、時系列に沿って変数を追跡し、データ・ポイント間に依存関係を生み出します。依存関係とは、ある値が別の値に影響を与えるデータ・ポイント間の関係を意味します。

単変量時系列モデリングでは、時間が唯一の独立変数です。他のすべての変数は以前の値に依存します。多変量時系列モデリングは、気象条件や人口統計情報など、より独立した変数を導入します。