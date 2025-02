潜在ディリクレ配分とは

潜在ディリクレ配分(LDA)は、トピック・モデリングに対するベイズ推定のアプローチです。機械学習における線形判別分析と混同しないでください。簡単に言うと、LDAはトピック・モデリングの条件付きで確率的な形式です。

トピック・モデリングは、自然言語処理(NLP)の手法であり、大規模なテキスト・データ・セットに教師なし学習を適用して、ドキュメントから派生した用語の要約セットを生成します。その用語は、コレクション全体の主なトピックのセットを表すことを目的としています。トピック・モデルはこのようにして、ドキュメントのコレクションを特徴付ける潜在的なトピックまたはテーマを明らかにすることを目的としています。1

Users can readily generate LDA topic models using scikit-learn’s (or, sklearn’s) Natural Language Toolkit (NLTK) and gensim in Python. The topicmodels and lda packages in R also contain functions for generating LDA topic models.