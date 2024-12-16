LLMは、確率分布に従って次の単語（またはトークン）を予測することによりテキストを生成します。各トークンにはLLMからロジット（数値）が割り当てられ、トークンの全体が「ソフトマックス確率分布」に正規化されます。各トークンには、0と1の間に存在するソフトマックス関数が割り当てられ、すべてのトークンのソフトマックス確率の合計は1になります。

LLM温度パラメーターは、この分布を変更します。温度が低いと、基本的に最も高い確率のトークンが選択される可能性が高くなります。温度が高いと、モデルが低い確率のトークンを選択する可能性が高くなります。これは、 温度 値が高いとLLMのトークンの選択にばらつきが生じるためです。異なる温度設定は、本質的に、生成AIモデルがテキストをアウトプットするときにさまざまなレベルのランダム性をもたらします。

温度は、モデル性能におけるランダム性を制御するために重要な機能です。これにより、ユーザーは、実際のさまざまなアプリケーションに合わせて、LLMアウトプットを調整することができます。具体的には、このLLM設定により、ユーザーは特定のユースケースのアウトプットを生成する際に、一貫性と創造性のバランスを取ることができます。たとえば、ドキュメンテーションやチャットボットとの会話型回答など、正確性と事実の正確さを要求するタスクには、低温度が適している可能性があります。温度値が低いため、LLMはより一貫性のある一貫性のあるテキストを作成し、無関係な回答を回避することができます。対照的に、創造的なアウトプットや創作的な作文やコンセプト・ブレーンストーミングなどの創造的なタスクには、高い温度が適しています。温度設定を効果的に行うことで、ユーザーはLLMをファイン・チューニングし、モデルのアウトプットを独自の望ましい結果に調整することができます。

温度は「創造性」とよく混同されますが、必ずしもそうとは限りません。モデルがトレーニング・データのテキストをどの程度広く使用するかと考察する方が、より役立ちます。Max Peeperkornら1は、さまざまな温度値に対するLLMのアウトプットの実証分析を実施し、次のように記しています。

「温度は新規性と弱く相関しており、当然のことながら、一貫性の欠如と中程度の相関があることがわかりましたが、まとまりや典型性とは関係がありません。しかし、創造性に対する温度の影響は、「創造性パラメーター」の主張が示唆するよりもはるかに微妙で弱いものです。全体的な結果は、温度が高くなるにつれて、LLMがわずかに新しいアウトプットを生成することを示唆しています。

温度値が高いとモデルアウトプットがより創造的になるように見えますが、トレーニング・データによる決定が少ないと考察する方が正確です。