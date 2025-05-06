ここでは、各単語の具体的な値と、対応する位置埋め込み値を確認できます。ただし、これらの単語埋め込みを直接使用して単語の順序を解釈することはできません。ここで計算された値は、トランスフォーマーの入力ベクトルの位置に関する情報を注入するために使用されます。 s i n ( x ) および c o s ( x ) の入力は異なるため、各位置 k は異なる正弦関数に応答します。正弦関数ごとの対応位置では、「Allen walks dog」という単語の絶対位置と相対位置に関する情報を示します。言い換えれば、この情報は、モデルがこれらのパターンを順序、間隔、構造に関連付けることを学習できるように、モデルが使用できます。

では、位置行列を視覚化するPython関数を実装してみましょう。