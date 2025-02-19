GNNではいくつかの異なるタイプの分析が可能であり、それぞれがグラフ・データのさまざまな要素に関する洞察を提供します。

グラフレベルのタスク

グラフ・レベルのタスクでは、GNNはグラフ全体の特性を予測します。グラフとして表現される分子の場合、それが病気に関連する受容体に結合するかどうかを予測したい場合があります。ソーシャル・ネットワークの場合は、大学などの特定機関に関連する可能性が高いかどうかを予測したいと考えることがあります。このタイプのパターン認識は、グラフ全体を分類するため、グラフ分類の一形式として捉えることができます。

ノード・レベルのタスク

ノード・レベルのタスクは、グラフ内の各ノードのIDまたは役割の予測に関係します。例えば、ソーシャル・ネットワーク・データセットのノード分類問題は、友人ネットワークがつながっていることに基づいて、ユーザーが特定の興味を持っている可能性があるかどうかを予測することです。共通の興味対象はゴルフだけで、他の共通の興味がない友人がいる場合、新しい友人もゴルフを楽しむ可能性が高いということを示しています。この種のノード主要な機能は、多くの場合、GNNで予測できます。

エッジ・レベルのタスク

グラフにおける予測問題の最後のタイプは、エッジ予測（リンク予測とも呼ばれる）です。

エッジ・レベルの推論の一例は、画像シーンの理解です。ディープラーニング・モデルは、画像内のオブジェクトを識別した後、それらのオブジェクト間の関係を予測することもできます。これは、ノードが画像内のオブジェクトを表し、予測は、これらのうちどのノードがエッジを共有しているか、またはそのエッジの値が何であるかを示すため、エッジ・レベルの分類です。エンティティ間の接続を見つけたい場合は、グラフが「完全に接続されている」ものと見なし、予測値に基づいてエッジをプルして、スパース・グラフを作成できます。