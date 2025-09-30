データ収集と前処理：各グループの多種多様な画像を収集することが最初のステップです。データにラベルを付けてから正規化する必要があります。正規化およびその他のデータ拡大手法には、画像を固定サイズに変更したり、ピクセル値を正規化したりすることが含まれます。

モデルの選択：ワークフローの次のステップはモデルの選択です。ほとんどの場合、選択されるアーキテクチャーはCNNです。前述したように、CNNは、データがその層を通過するにつれて、より複雑な特徴を検知し始めます。

モデルのトレーニングと検証：選択後、ラベル付けされた画像はトレーニング・データセット、検証データセット、テスト・データセットに分類されます。ネットワークはこれらのセットを使用して重みを最適化し、繰り返し調整することで、予測されたラベルと実際のラベル間の誤差を最小限に抑えます。過学習の防止は検証データによって支援され、結果が所定の基準に達するまでこのトレーニング・プロセスを継続できます。

このステップでは、ImageNetなど人が注釈を付けた画像データセットが適用される場合があります。ImageNetは、1,400万点を超える画像の大規模なコレクションです。これらの画像はすべて整理され、ラベルが付けられており、画像内のオブジェクトをコンピューターが認識できるようにしています。データベース内の各画像には、「synsets」と呼ばれる特定のカテゴリーがタグ付けされています。 これらのシンセットには、「dog」「car」「apple」などが含まれ、WordNetと呼ばれるフレームワークを使用します。

特徴抽出：このステップでは、ルールベースの画像分類とは対照的に、ディープラーニング・モデルは抽出された未加工画像データから独自の特徴を学習します。このアプローチにより、ネットワークはグループまたはクラスを区別する内部表現を確立できます。

評価とデプロイメント：次に、モデルはテスト・データに基づいて評価され、必要に応じてファイン・チューニングされます。その後、モデルが導入されて、予想されるメトリクスが満たされた場合に実世界の環境で新しい画像に対して予測を行います。