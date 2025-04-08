バイブコーディングが強力であることは間違いありませんが、技術的な課題や、現実世界での課題がいくつかあります。主な課題の一部を挙げます。

1. 技術的な複雑さ：バイブコーディングは基本的な標準フレームワークを扱うことができますが、技術的な要件が斬新であったり複雑であったりするアプリケーションでは、バイブコーディングは困難になります3

2. コードの品質と性能の問題： バイブコーディングはアプリケーションのテストやプロトタイプの作成に役立ちますが、コードの品質を確実に維持するには最適化と改良が必要です。バイブコーディングは、構造化されたレベル・アーキテクチャーと高度な最適化ストラテジーを必要とするため、分散アプリケーションの場合は理想的な選択肢とは言えません。

3. デバッグの課題：AIによって生成されたコードは、動的であり、アーキテクチャー構造が欠如しているため、デバッグが困難です。

4. 保守とアップデート: ソフトウェア・アプリケーションは適宜更新しなければ古くなってしまうことから、更新と定期的な保守が必要になります。AIが生成したコードを使用して構築されたアプリケーションは、コード構造が適切に保守されていない場合、メンテナンスと更新の課題に直面します。更新や最適化を続ける際、基盤となるロジックを開発者が理解するのが困難になる場合があります。

5. セキュリティー上の懸念：複数のリスクや極端な脆弱性につながる可能性があるため、この限界点はもっとも重要なものです。AIを使用して生成されたコードは、コードレビューやセキュリティーチェックの対象から除外されることが多く、気づかれないまま悪用される恐れのある、目に見えない脆弱性が生じています。