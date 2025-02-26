Scikit-learnを使用する場合、機械学習に入力する前に、トレーニング・データが適切に準備され、フォーマットされていることを確認することが不可欠です。このプロセスは前処理として知られており、scikit-learnはデータセットの整理に役立つさまざまなツールを提供します。scikit-learnの前処理におけるこの段階での一般的なタスクの1つは、MinMax ScalerやStandard Scalerなどの手法を使用して、主要な機能を同様の強度にスケールする正規化です。データセットをカテゴリー変数から数値表現にエンコードする必要がある場合は、One-Hot Encoding（OHE）または LabelEncoder（LE）を使用して、モデルのワークフローと互換性を持たせることができます。OHEは分類データ値を2進ベクトルに変換し、その結果、カテゴリーの存在または不在を示す1または0を持つカテゴリーごとに新しい列が作成されます。LEは、カテゴリーまたはクラスに数値ラベルを割り当てる機械学習で使用されます。One-Hot Encoderとは異なり、新しい列を作成しませんが、カテゴリー値を整数値に置き換えます。順序性の仮定などの問題が生じる可能性がある一方で、その制限により、最新の機械学習の手法ではOHEほど一般的ではありません。