2017年にGoogle Brainの論文Attention Is All You Need2で紹介されたニューラル・ネットワークの一種であるTransformerアーキテクチャーにより、GPTモデルは生成AIの開発を加速させました。それ以来、GPTやBERTなどのトランスフォーマーモデルは、OpenAIのChatGPTチャットボットを筆頭に、生成AIの多くの注目すべき開発を支えてきました。

OpenAIだけではなく、Anthropic社のClaude、Inflection社のPi、Google社のGemini(旧称Bard)など、他の企業も独自の生成AIモデルをリリースしています。その一方で、OpenAIはMicrosoftのCopilot AIサービスを支えています。