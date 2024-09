ニューラル・ネットワークとは

ニューラル・ネットワークは、多くの人々が考えるよりも長い歴史を持っています。「考える機械」というアイデアは古代ギリシャ時代にまで遡ることができますが、ここでは長い年月の間に盛衰を繰り返してきた、ニューラル・ネットワークを巡る思考の進化につながった重要な出来事に焦点を当てます。

1943年: Warren S. McCulloch氏とWalter Pitts氏は『A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity』(ibm.com外部へのリンク)を発行しました。この研究は、人間の脳が、互いにつながった脳細胞、つまりニューロンを通じて、複雑なパターンをどのように生成できるのかを理解しようとするものでした。この研究から生まれた主なアイデアの1つは、2値化しきい値を持つニューロンを、ブール論理(すなわち、0か1、または真偽式の問題)と比較するというものでした。

1958年: Frank Rosenblatt氏は、パーセプトロンの発展における功績が評価されており、その論理は自身の研究『The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain』(ibm.com外部へのリンク)にまとめられています。彼は方程式に重みという概念を導入することで、McCulloch氏とPitt氏の研究を一歩前進させています。Rosenblatt氏はIBM 704を活用することで、左側に印を付けられたカードと、右側に印を付けられたカードを区別する方法を、コンピューターに学習させることに成功しました。

1974年: 逆伝播のアイデアには数多くの研究者が貢献しましたが、Paul Werbos氏は自身の博士論文(ibm.com外部へのリンク)の中で、米国で初めて、ニューラル・ネットワークにおける逆伝播の応用について言及しました。

1989年: Yann LeCun氏は、発表した論文(ibm.com外部へのリンク)の中で、逆伝播における制約事項の活用と、ニューラル・ネットワーク・アーキテクチャーへの統合が、アルゴリズムのトレーニングにどのように利用できるかを明らかにしました。この研究では、ニューラル・ネットワークを活用して、米国の郵便局から提供された、手書きの郵便番号の数字を認識させることに成功しました。