これは、文法タグ付けとも呼ばれ、単語やテキストがどの品詞であるかを、その使用法や文脈に基づいて判断するプロセスです。例えば、「Make」を取り上げて説明すると、「I can make a paper plane」では「Make」を「作る」を動詞として識別し、「What make of car do you own?」では、これを「メーカー」という名詞として識別します。