これらの柔軟性と大規模なサイズは、物体検知やトレンド予測などの特定のタスクを実行するために小規模なデータセットでトレーニングされる従来の機械学習モデルとは一線を画しています。一方、基盤モデルでは転移学習を採用し、あるタスクから学習した知識を別のタスクに適用します。これにより、コンピューター・ビジョン、自然言語処理（NLP）、音声認識など、より広範な領域に適合できるようになります。

スタンフォード大学基盤モデル研究センターおよび人間中心人工知能研究所の研究者は、2021年の論文で「基盤モデル」という用語を作りました。彼らは、これらのモデルを「パラダイム・シフト」であると特徴付け、その名前の背後にある理由を次のように説明しています。「基盤モデル自体は不完全ですが、適応を通じて多くのタスク固有のモデルが構築される共通の基盤として機能します。また、アーキテクチャーの安定性、安全性、セキュリティーの重要性を暗示するために「基礎」という用語を選びました。適切に構築されていない基盤は災害を引き起こす要因であり、適切に実行された基盤は将来のアプリケーションの信頼できる基盤となります。」 1