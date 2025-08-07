LLMパラメーターとは

LLM温度 ハイパーパラメーターは、ランダム性または創造性のダイヤルに似ています。温度を上げると、 テキスト生成 中にモデルのアウトプットに表示される次の単語の確率分布が増加します。

温度設定 1では、モデルの標準確率分布が使用されます。温度が1を超えると確率分布が平坦になり、モデルはより広範なトークンを選択するようになります。逆に、温度が1より低いと確率分布が広がり、モデルが最も確率の高い次のトークンを選択する可能性が高くなります。

0.8など、温度値が1.0に近い場合、LLMは回答においてより創造性が発揮されることになりますが、予測可能性は低下する可能性があります。一方、温度が0.2と低いと、より決定的な回答が得られます。温度が低いモデルは、変化がなければ予測可能なアウトプットを提供します。温度が2.0に近いと、無意味なアウトプットが発生し始める可能性があります。