ナレッジグラフを使用したGraph RAGの実装

グラフ検索拡張生成（Graph RAG）は、特定の分野に固有の知識と関連情報を使用する生成AIアプリケーションのための強力な手法として台頭しつつあります。Graph RAGはベクトル・データベースを使用するベクトル検索手法の代替手段です。

ナレッジグラフは、Neo4j や Amazon Neptune などのグラフデータベースで構造化データを表現できる知識システムです。ナレッジグラフでは、エッジと呼ばれるデータ・ポイント間の関係が、頂点またはノードと呼ばれるデータ・ポイント間の接続と同様に意味を持ちます。ナレッジグラフを使用すると、ネットワークを横断し、接続されたデータに関する複雑なクエリを処理することが容易になります。ナレッジグラフは、チャットボット、IDソリューション、ネットワーク分析、推奨エンジン、Customer 360、不正アクセス検知などのユースケースに特に適しています。

Graph RAGのアプローチでは、グラフ・データベースの構造的な性質を活用して、ネットワークや複雑な関係に関する取得情報により深いコンテキストを与えます。グラフデータベースを大規模言語モデル（LLM）と組み合わせると、開発者はテキストなどの非構造化データからグラフを作成するプロセスの大部分を自動化できます。LLMはテキストデータを処理してエンティティーを識別し、それらの関係を理解してグラフ構造で表現することができます。

Graph RAGのアプリケーションを作成する方法はいくつもあります。たとえば、Microsoft の GraphRAG や、GPT4 とLlamaIndexを組み合わせる方法などがあります。このチュートリアルでは、オープンソースのグラフ・データベース・ソリューションであるMemGraphを使用し、watsonx上でMetaのLlama-3を使用してRAGシステムを作成します。Memgraphは、宣言型クエリ言語であるCypherを使用しています。SQLといくつかの共有点がありますが、テーブルや行ではなく、ノードと関係に重点を置いています。Llama 3を使用すると、データベース内の非構造化テキストとクエリ情報からグラフ・データベースを作成して入力することができます。