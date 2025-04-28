非構造化データに関する人工知能関連のユースケースは、AIイノベーションを取り入れる企業にとってますます重要な焦点となっています。ChatGPTやその他の話題のAIアプリの基盤となっている技術である生成AIを考えてみましょう。それは、一般的に大規模言語モデル（LLM）である基盤モデルから始まります。

基盤モデルの作成には、通常インターネット由来の膨大な非構造化データを用いてディープラーニング・アルゴリズムをトレーニングすることが含まれます。この非構造化データは多様かつ膨大で、AIモデルにコンテキストやニュアンスを学習させます。

しかし、非構造化トレーニング・データは、領域や組織に特化しているというよりも非常に一般的であり、かつ陳腐化している可能性があります。最終的なモデルは、領域固有の回答を求めるプロンプトに対応するのが難しい場合があります。

このような課題に対処するために、組織は事前にトレーニングされたモデルを特定のユースケースやタスクに適応させることができます。1つの方法であるファイン・チューニングは、小規模でタスク特化型のデータセットを用いてベースモデルをトレーニングし、調整する手法です。この手法には、高品質な構造化データが必要であり、多くの場合、独自データや専門的なドメイン固有の知識が用いられます。

しかし、別の方法である検索拡張生成（RAG）は、非構造化データを取り込むことができます。LLMは通常、トレーニングデータから情報を取得しますが、RAGはAIワークフローに情報検索コンポーネントを追加し、関連データを収集してモデルに供給することで、応答内容の品質を向上させます。このデータには、内部の非構造化データセットが含まれる場合があります。

ファイン・チューニングと比較して、RAGは応答生成中に常に最新情報を取得するため、より迅速かつ正確な結果を保証します。これにより、AIの取り組みを時代遅れで汎用的なものから、カスタマイズされ、関連性が高く、影響力のあるものへと変革できます。

構造化データと同様に、非構造化データもAIに利用する前に適切なデータ・ガバナンスとデータ管理が必要です。それを分類し、データ品質を評価し、PIIをフィルタリングし、重複排除する必要があります。

適切なツールやAIの支援を活用することで、企業は非構造化データを変換し、利用可能な状態にできます。データの混沌を効果的に整理する方法を知っていることは、今や競争上の差別化要因であり、エンタープライズ生成AIの触媒となります。