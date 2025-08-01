オブジェクト・ストレージとは

現代のデジタル通信データは大部分が非構造化されており、行と列を持つ従来のリレーショナルデータベースに準拠していません （また、従来のデータベースの構造に整理することも容易ではありません）。データにはEメール、ビデオ、写真、Webページ、オーディオ・ファイル、センサー・データ、その他の種類のメディアやWebコンテンツ（テキストまたは非テキスト）が含まれます。

このコンテンツはすべて、ソーシャル・メディア、検索エンジン、携帯電話、スマート・デバイスから継続的にストリーミングされます。例えば、Netflixのようなストリーミングサービスは、オブジェクト・ストレージを使用して膨大な映画や番組のライブラリを保管し、世界中のユーザーに配信することで、どのデバイスからでもどこからでもすぐにアクセスできます。

オブジェクト・ストレージを使用すると、テラバイト（TB）からペタバイト（PB）を超え、エクサバイト規模のデプロイメントまで、今日の最大規模のクラウド・プラットフォームやデータ集約型アプリケーションを支えるデータ量を保管・管理できます。

現在の企業は、膨大なデータを効率的かつ低コストで保管・管理するという継続的な課題に直面しています。オブジェクト・ストレージは、従来のファイル／ブロック・ストレージと比べて事実上無制限にスケールできるため、現代のデータ・ストレージ要件に適した強力な解決策を提供します。

DataInteloの調査によると、2023年の世界のオブジェクト・ストレージ市場は約68億米ドルと推定されます。同調査ではまた、2032年までに250億米ドル近くにまで成長し、年平均成長率（CAGR）は15.7%.1と予測しています。この成長は、非構造化データを扱う必要性の高まり、クラウドの採用の増加、ビッグデータ分析への依存の高まりを反映しています。