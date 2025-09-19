クラウドネイティブとクラウド利用可能



クラウド利用可能アプリケーションとは、従来のデータセンターに導入するために開発されたアプリケーションですが、クラウド環境でも実行できるように後で変更されたものです。 一方、クラウドネイティブ・アプリケーションは、クラウドでのみ動作するように構築されています。 開発者は、拡張性が高く、プラットフォームに依存しない、複数のマイクロサービスで構成されたアプリケーションとなるように、クラウドネイティブ・アプリケーションを設計します。

クラウドネイティブとクラウド対応

クラウド・コンピューティングの短い歴史の中で、「クラウド対応」の意味は何度か変わりました。 当初、この用語は、インターネット上で機能するように設計されたサービスまたはソフトウェアに使用されていました。 今日、この用語は、クラウド環境で動作するアプリケーション、またはクラウド環境用に再構成された従来のアプリケーションを表すために、より頻繁に使用されています。 「クラウドネイティブ」という用語の歴史はさらに短く、クラウドでのみ動作し、クラウド・アーキテクチャーの特性を活用するために最初から開発されたアプリケーション、またはクラウドネイティブの原則でリファクタリングまたは再構成された既存のアプリケーションを指します。

クラウドネイティブとクラウド・ベース

クラウド・ベースのサービスまたはアプリケーションは、インターネットを介して提供されます。 これは、さまざまなクラウド・オファリングに自由に適用される一般的な用語です。 「クラウドネイティブ」は、より具体的な用語です。 クラウドネイティブは、クラウド環境で動作するように設計されたアプリケーションを表します。 この用語は、マイクロサービス、継続的インテグレーション、および継続的デリバリー（CI/CD）に依存し、任意のクラウド・プラットフォームを介して使用できるアプリケーションのことを指します。

クラウドネイティブとクラウド・ファースト

クラウド・ファーストは、組織が新しいITサービスを立ち上げたり、既存のサービスを更新したり、レガシー・テクノロジーを置き換えたりする際に、クラウド・リソースを優先的に使用することをコミットするビジネス戦略を示します。 コスト削減と運用効率向上がこの戦略の主な意図になります。 クラウドネイティブ・アプリケーションは、クラウド・リソースのみを使用し、クラウド・アーキテクチャーの特性のメリットを活かすように設計されているため、クラウド・ファースト戦略に適しています。