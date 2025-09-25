クラウドストレージとは何ですか?

さまざまなクラウドストレージサービスが、個人事業主から大企業まで、ほぼあらゆる種類のビジネスで利用できます。

中小企業を経営している場合、特にストレージを自分で管理するリソースやスキルがない場合には、クラウドストレージが合理的になる可能性があります。クラウドストレージは、ストレージコストを予測可能にすることで予算計画にも役立ち、ビジネスの成長に合わせて拡張できるようになります。

大企業 (製造会社、金融サービス、数十の拠点を持つ小売チェーンなど) で働いている場合は、数百ギガバイトのデータを定期的に保存用に転送する必要があるかもしれません。 このような場合は、ボリュームを処理できる確立されたクラウドストレージプロバイダーと協力する必要があります。場合によっては、最高の価格を得るためにプロバイダーとカスタム取引を交渉できる場合があります。

セキュリティー

クラウドストレージのセキュリティは、特にクレジットカード情報や医療記録などの機密データを扱う組織の場合、深刻な懸念事項です。利用可能な最新の方法でデータがサイバー脅威から保護されていることを保証したいと考えています。エンドポイント保護、コンテンツと電子メールのフィルタリング、脅威分析、および定期的な更新とパッチで構成されるベストプラクティスを含む多層セキュリティソリューションが必要になります。そして、明確に定義されたアクセス・ポリシーと認証ポリシーが必要です。

ほとんどのクラウドストレージプロバイダーは、アクセス制御、ユーザー認証、データ暗号化などの基本的なセキュリティ対策を提供しています。これらの対策を確実に実施することは、問題のデータにビジネス上の機密ファイル、人事記録、知的財産が含まれる場合に特に重要です。規制準拠の対象となるデータには追加の保護が必要な場合があるため、選択したプロバイダーが適用されるすべての規制に準拠していることを確認する必要があります。

データが移動するときは常に、セキュリティリスクに対して脆弱になります。お客様は、ストレージ クラウドに向かうデータを保護する責任を共有します。企業は、移動中のデータを暗号化し、（パブリックインターネットの代わりに）専用のプライベート接続を使用してクラウドストレージプロバイダーに接続することで、リスクを最小限に抑えることができます。

バックアップ

データのバックアップはセキュリティと同じくらい重要です。 企業は、サイバー攻撃、自然災害、人的ミスによってデータが失われた場合に、ファイルやアプリケーションのコピーにアクセスして業務の中断を防ぐために、データをバックアップする必要があります。

クラウドベースのデータの バックアップおよび復元サービスは、 クラウドベースのソリューションの初期から人気がありました。クラウドストレージ自体と同様に、パブリックインターネットまたはプライベート接続を通じてサービスにアクセスします。クラウドバックアップとリカバリサービスは、自然災害、サイバー攻撃、または意図しないユーザーエラーによるデータ損失が発生した場合に、重要なビジネスデータを定期的に複製し、すぐに利用できるようにする作業から組織を解放します。

クラウド バックアップは、コスト効率、拡張性、簡単なアクセスというストレージと同じ利点を企業に提供します。クラウド バックアップの最も魅力的な機能の 1 つは自動化です。ユーザーに自分のデータを継続的にバックアップするよう求めると、常にバックアップを後回しにしたり忘れたりするため、さまざまな結果が生じます。これにより、データの損失が避けられない状況が発生します。 自動バックアップを使用すると、毎日、毎時、または新しいデータがネットワークに導入されるたびに、データをバックアップする頻度を決定できます。

オフプレミスのクラウドにデータをバックアップすると、距離が近いという追加の利点が得られます。自然災害、テロ攻撃、その他の災害によって建物が被災すると、オンプレミスのバックアップ システムが失われ、失われたデータを回復できなくなる可能性があります。オフプレミスのバックアップは、そのような事態に対する保険となります。

サーバー



クラウドストレージ サーバーは 仮想サーバー、つまり物理サーバーをエミュレートするソフトウェア定義のサーバーです。物理サーバーは複数の仮想サーバーをホストできるため、クラウドベースのストレージ ソリューションを複数の顧客に提供することが容易になります。仮想サーバーを使用すると、通常、物理サーバーが処理能力を下回って動作し、処理能力の一部が無駄になるため、効率が向上します。

このアプローチにより、クラウドストレージプロバイダーは従量課金制のクラウドストレージを提供し、消費したストレージ容量に対してのみ料金を請求できるようになります。クラウドストレージ サーバーが容量に達しそうになると、クラウドプロバイダーは別のサーバーを起動して容量を追加します。または、ユーザーが独自に追加の仮想マシンを起動できるようにします。