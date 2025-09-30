プライベートクラウドとは

プライベートクラウドは、単一のお客様専用のクラウド・コンピューティング環境です。 クラウド・コンピューティングの多くのメリットと、オンプレミスのITインフラストラクチャーのセキュリティーと管理機能を兼ね備えています。

プライベートクラウド（社内クラウドまたは企業クラウドとも呼ばれます）は、クラウド・コンピューティング環境の1つです。ここでは、すべてのハードウェアとソフトウェアのリソースが単一のお客様専用であり、これらのリソースにアクセスできるのはそのお客様のみとなります。 プライベートクラウドは、伸縮性、拡張性、サービスの提供のしやすさなど、クラウド・コンピューティングの多くのメリットと、オンプレミス・インフラストラクチャーの、アクセス制御、セキュリティー、リソースといったカスタマイズの機能を兼ね備えています。

多くの企業は、パブリッククラウド（複数のお客様が共有するインフラストラクチャーを介して提供されるクラウド・コンピューティング・サービス）よりもプライベートクラウドを選択しています。プライベートクラウドは、規制コンプライアンス要件を満たすためのより簡単な（恐らく唯一の）方法であるためです。 企業でプライベートクラウドが選ばれる他の理由には、ワークロードで機密文書、知的財産、個人情報（PII）、医療記録、財務データなどの機密データを扱うため、というものもあります。

クラウドネイティブの原則に従ってプライベートクラウド・アーキテクチャーを構築すれば、企業は、ワークロードをパブリッククラウドに簡単に移行でき、また準備が整い次第いつでもハイブリッド クラウド（パブリッククラウドとプライベートクラウドの混合）環境で実行できるという柔軟性が得られます。