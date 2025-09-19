クラウド移行とは何ですか?

アプリケーションをクラウドに移行すると、企業は新しいテクノロジーをより迅速に導入できるようになり、新しいビジネス・チャンスに応じて手頃な価格でジャストインタイムのテクノロジー導入が可能になります。

例えば、ある小売企業がクラウド・インフラストラクチャ―なしでAIを活用したレコメンデーション・システムをオンライン・ストアに導入しようとした場合、オンプレミス・インフラストラクチャ―の購入、設置、保守のコスト、それを管理する人材の雇用など、かなりのハードウェア投資が必要となります。また、新しいインフラストラクチャ―を立ち上げて稼働させるにはかなりの時間がかかります。クラウドベースのインフラストラクチャーを使用することで、この企業は新しいAIシステムを数分以内に大規模にインストールでき、意思決定から実装までの時間を大幅に短縮することが可能になります。