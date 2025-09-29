リフト・アンド・シフトとは

「リフト・アンド・シフト」とは、オンプレミスからクラウドへアプリケーションを移行させるための、比較的迅速で安価な方法です。
黒と青の背景画像
リフト・アンド・シフトとは

「リフト・アンド・シフト」「リホスト」とも呼ばれます）は、アプリケーションまたはワークロードを正確にコピーしたものを、そのデータ・ストアとオペレーティング・システム（OS）とともに、ITの1つの環境から別の環境へと移行させる（通常はオンプレミスからパブリククラウドまたはプライベートプラウドへと移行させる）プロセスです。

アプリケーション・アーキテクチャーの変更は必要なく、アプリケーション・コードの変更もほとんどか、まったく必要ないため、リフト・アンド・シフト戦略は、他のプロセスに比較して、より迅速で、労力があまりかからず、（初期の）コストが安価な移行が実現できます。 また、組織がハイブリッドクラウド戦略を開始し、より経済的で拡張可能なコンピューティング能力、ストレージ、およびクラウドのネットワーキング・インフラストラクチャーの活用を開始するために、ITへの投資費用について、設備投資（CapEx）から事業運営費（OpEx）へのシフトを開始するにも最速で、最も安価ですむ方法となります。

クラウド・コンピューティングが初期の頃は、リフト・アンド・シフト・マイグレーションは、最も古く、最も複雑な、密結合のオンプレミスのアプリケーション以外のすべてにおいて、検討する価値のあるものでした。 しかし、クラウド・アーキテクチャーが進化するにつれ（そして、開発者の生産性の向上と、これまで以上に優れた料金体系のクラウド・モデルが可能になるにつれて）、クラウド環境を活用できない現行のアプリケーションを移行させることへの長期的な価値は劇的に縮小していきました。

今日、リフト・アンド・シフトは、主に、ある程度クラウドに対応可能なワークロード（VMwareワークロード、コンテナ化されたアプリケーション、マイクロサービス・アーキテクチャー上に構築されたアプリケーションなど）を移行させるためのオプション、またはクラウド上でクラウド用のモノリシック・アプリケーションを再構築するプロセスの最初のステップとして選択するオプションと考えられています。
リフト・アンド・シフトのメリット

アプリケーションをオンプレミスで実行し続けるのと比較した場合に、リフト・アンド・シフト・マイグレーションであれば、次のような優れたメリットが得られます。

  • 迅速かつコスト効率のよい、最小限の中断のみの移行：リフト・アンド・シフトであれば、迅速な移行を、大規模なチームに移行タスクに従事させる必要はなく、実行できます。 移行中、オンプレミスのアプリケーションはそのままの状態にしておくことが可能なため、サービスが中断されることなく、ユーザーのアプリケーション・エクスペリエンスは変わりません。

  • パフォーマンス向上の潜在能力：リフト・アンド・シフトであれば、お客様自身でハードウェアを購入することなく、アプリケーションを更新済みのよりパフォーマンスを行うハードウェアで実行する機会が提供されます。

  • オンプレミスで統合しながら機能を拡張：オンプレミスのデータセンターのインフラストラクチャーとコストを統合しながら、クラウドから、コンピューティング能力、ストレージ、さらなるネットワーク帯域幅を従量制で追加できます。

  • オンデマンドの拡張性：リフト・アンド・シフトにより、組織は新しいコンピューティング容量を購入したり物理的にインストールする必要は無く、アプリケーションを拡張できます。 トラフィックのピーク時のために、ハードウェアをオーバープロビジョンする必要もありません。

  • コスト削減のための伸縮性：一部のアプリケーションは、クラウドの伸縮性（需要に正確に合わせてリソースを自動でスピンアップしたり、スピンダウンしたりする性能）によるメリットも得られます。 クラウドの伸縮性が大きいほど、より多くのアプリケーションがその伸縮性を活用でき、特定の時間で必要するリソースだけを使うことで、コストを削減できます。

  • 強化されたセキュリティー：一旦移行すれば、レガシー・アプリケーションであってもロール・ベースのアクセス管理、多要素認証、統合されたハイブリッド・セキュリティー・プロセスなどのクラウドのセキュリティー・サービスのメリットを得られるようになります。

  • オンプレミスのデータセンターにかかるコストと課題を軽減：より多くのアプリケーションをクラウドに移行できるようになると、より迅速にオンプレミスのインフラストラクチャーを縮小させることができ、オンプレミスのインフラストラクチャーの管理と維持にかかるコストを削減できます。

  • ハイブリッドクラウドへのシンプルな最初の一歩：リフト・アンド・シフトは、一部のアプリケーション・ワークロードをオンプレミスで実行しながら、アプリケーションをプライベートクラウドまたはパブリッククラウドに移行させる準備を整え、最適な状態で移行させるための簡単な方法です。 適切な管理ツールがあれば、単一の最適化されたインフラストラクチャーとして、複数のプロットフォームをまとめて管理できます。

繰り返しになりますが、リフト・アンド・シフトによってすべてのアプリケーションがこうしたメリットを得られるとは限りません。 クラウド環境に一部のみ最適化されたアプリケーションの場合は、クラウドへの移行によるコスト削減が達成できないことがあり、実際には、長期的に考えると、クラウドで実行する方がより多くのコストがかかる場合もあります。 オンプレミス環境での実行速度が遅かったり、非効率的だったりするアプリケーショの場合は、何も修正を行わなければ、クラウドでそのアプリケーションを実行しても、状況が改善されることはほぼありません。 ライセンス交付の費用や制約により、リフト・アンド・シフト・マイグレーションを行うことが非常に高額になる場合があります。さらには、法的に不可能なこともあります。
VMwareワークロードのリフト・アンド・シフト

VMwareの仮想化テクノロジーは、エンタープライズのいたる所に存在します。 VMwareは仮想化市場の80％を占め、「Fortune 100」企業の100%がVMwareを使い、オンプレミスのデータセンターを仮想化しています。 これは、驚くべきことではありませんが、ほとんどのクラウド・プロバイダーは、アプリケーションのホスト用にVMwareインフラストラクチャーを提供し、一部のクラウド・プロバイダーは自社のクラウドにVMwareのリフト・アンド・シフト・マイグレーションを行うための専用のツールやサービスを提供しています。

既存のVMwareワークロードをリフト・アンド・シフトするには、オンプレミスのデータセンターやターゲットのクラウド・データセンターは、同一の基盤となるVMware ESXiハイパーバイザーや共通の一連のVMwareおよびvSphere API互換の管理ツールやスクリプトを共有する必要があります。 クラウド・プロバイダーは、スキルと経験を備えたオペレーション・チームを有し、VMwareソフトウェアのスタックを管理する必要があります。

VMwareのリフト・アンド・シフト・マイグレーションを簡素化する主要なテクノロジーは、VMware HCX（Hybrid Cloud Extension）です。これは、ハイブリッドクラウド・インフラストラクチャーを迅速に実装するために、オンプレミスのネットワークをクラウド上のVMware環境に拡張させるツールです。 HCXにより、現行の何千もの仮想マシン（VM）をオンプレミス環境からクラウド環境へ、セキュアかつ大規模に移行することが可能になります。これにより、同じツール、スクリプト、スキルを使ってオンプレミスのワークロードとクラウドのワークロードを管理・運用できるようになります。また、クラウド内でオンプレミスのワークロードの複製と修復を実装することも可能になります。
リフト・アンド・シフト・マイグレーションと別の手段によるマイグレーション

リフト・アンド・シフトはIaaS（Infrastructure-as-a-Service）です。お客様は現行のアプリケーションをオンプレミスのインフラストラクチャーからクラウド・インフラストラクチャーに移行し、サブスクリプション制または使用量に応じてのお支払いとなります。

検討すべきクラウドへの移行としては、大まかに述べると、他に次の2つのタイプが挙げられます。

PaaS移行
PaaS（Platform-as-a-Service）移行では、アプリケーションを改訂し、クラウド・プロバイダーのPaaSスタックのメリットをより活用します。 アプリケーションのリファクタリング、またはリプラットフォームを行い、ユーザー・エクスペリエンスを変えず、少しの変更を行うだけで、クラウドのパフォーマンスを最適化したり、特定のクラウド機能を活用したりすることが可能です。 アプリケーションを再構築することで、マイクロサービス、コンテナ、またはサーバーレス ・コンピューティングのメリットも得られます。 または、開発者の生産性を高めるクラウド・プロバイダーの開発ツールやプラットフォーム機能を使用して、アプリケーションを再設計することができます。

リフト・アンド・シフトと比べると、PaaS移行の場合は、準備のためのコスト、労力、時間が多くかかります。 しかし、PaaS移行により、アプリケーションは、クラウドネイティブ運用の自動化、開発者の生産性、セキュリティー、ビジネス回復力、および従量課金制のコスト・モデルなどのより大きなメリットが得られます。これにより、初期投資を迅速に回収できます。

SaaS移行
SaaS（Software-as-a-Service）移行により、オンプレミスのアプリケーションを、似たような機能を提供する既成のクラウド・ベースのアプリケーションに置き換え、クラウド・プロバイダーのインフラストラクチャーのメリットをより多く活用できるようになります。

適切なSaaS移行であれば、リフト・アンド・シフトの移行コストは安価になり、PaaS移行のクラウドのメリットも活用できます。 しかし、特定の機能またはカスタマイズを行うためには、PaaS移行を見送るか、その時機を待つ必要もあります。このような場合は、データ管理、アクセス管理、セキュリティーなどのためにSaaSアプリケーションの機能を採用する必要になる可能性が高くなります。
リフト・アンド・シフトのユースケース

繰り返しになりますが、クラウド・テクノロジーは、開発者の生産性を高め、クラウドの料金体系モデルを改善させ続けるものであるため、クラウド環境を活用しないクラウドの移行はどんどんその意味を失ってしまいます（さらには、長期的に見るとコストも高くつくようになります）。 しかし、わずかではありますが、PaaS移行よりもリフト・アンド・シフトの方が合理的なケースもあります。

  • お客様のオンプレミスのインフラストラクチャーにかかるコストが高騰しているのに、アプリケーションの再構築を行う準備ができていないとします。 この場合、再構築できるようになるまで、対価を支払って、アプリケーションを一時的に「保留」しておくことができます。 例外として、ビッグデータ分析、デジタル・アニメーション、または医療あるいはエンジニアリングのイメージ処理などリソース集約型のレガシー・アプリケーションの場合は、従量制のクラウド使用料は、予想以上に早く上昇する傾向があります。

  • 既製のアプリケーションを移行するとします。 この場合、これらのアプリケーションを再構築することはできないので、現実的な代替策は、これらのアプリケーションをそのままクラウドに移すことになります。

  • より安価かつより拡張可能なバックアップ、修復を行う必要があるとします。 この場合、規制が非常に厳しい業界やRPO/RTO（目標復旧地点/目標復旧時間）が厳しいアプリケーションを除いて、オンプレミスからクラウドへのバックアップの移行が、一般的な使用事例となります。
リフト・アンド・シフト・マイグレーションの評価と計画

リフト・アンド・シフト・マイグレーションを行う前に、作業の難易度、コスト、最終的な価値に影響を及ぼす要素を注意深く評価し、準備を行ってください。 これらの要素には、主に以下のようなものがあります。

  1. アプリケーションの存続期間：どれくらいの期間、そのアプリケーションを使用する、またはそのワークロードの実行を継続するか。 12カ月以内にアプリケーションの使用をやめるという場合は、多くの事例において、移行は意味がありません。

  2. APIアクセスの制限：クラウドへの移行が、現在のAPIツールのボトルネックにならないか確認してください。

  3. 移行の自動化ツール：お客様のクラウド・ホスティング・プロバイダーが移行用の自動化ツールを提供しているか確認し、可能であればそのツールの使用を計画してください。

  4. 移行の優先度：複数のアプリケーションの移行を計画している場合は、運用手順書を作成し、基幹業務アプリケーションを最初に移行するようにしてください（またばどんな順序であれ、企業にとって最も有意義な順序で移行してください）。

  5. コンプライアンス：プライベートなオンプレミス環境からプライベートクラウド環境またはパブリッククラウド環境に移行す前に、移行計画とクラウド・プロバイダーのインフラストラクチャーを評価し、移行中および移行後にすべてのコンプライアンス要件を満たせるように確認してください。

  6. 機能とスコープ・クリープ：機能が充実したクラウド環境の場合は、その場しのぎの機能統合に陥りやすく、遅延やリソースの枯渇を招きかねません。 プロジェクトを明確に定義し、移行中もこれを維持してください。
関連ソリューション
IBM Cloudへの移行

IBM Cloudは、最もオープンかつ安全な企業向けパブリッククラウド、次世代ハイブリッド・マルチクラウド・プラットフォーム、データおよびAIの先進機能、20の業界にわたる深い企業向け専門知識を提供します。

 クラウド・マイグレーション・サービスの詳細はこちら
クラウド・マイグレーション・コンサルティング

お客様のビジネスに付加価値を創造し、お客様のビジネスを変革します。IBMのクラウド・マイグレーション・サービスが、お客様のクラウド・マイグレーションをサポートします。そのため、お客様は他の作業に集中できます。

 クラウド・マイグレーション・コンサルティングの詳細はこちら
IBM Cloud for VMware Solutions

IBM Cloud for VMware Solutionsは、VMwareワークロードをオンプレミス環境からIBM Cloud環境に移行する場合に役立つよう設計されています。

 IBM Cloud for VMware Solutionsの詳細はこちら
参考情報 クラウド・コンピューティングとは
クラウド・コンピューティングは、ITインフラストラクチャーをユーティリティーに変換して、オンプレミスにインストールして保守する必要なく、インターネット経由でコンピューティング・リソースとアプリケーションに「プラグイン」できるようにします。
仮想マシンとは
仮想マシンとは、物理コンピューターの仮想化を表したもので、クラウド・コンピューティングの第1世代のコンピュート・ユニットです。
マイクロサービスとは
マイクロサービス・アーキテクチャーでは、各アプリケーションは疎結合かつ独立してデプロイ可能な多数の小さなサービスで構成されます。
詳細情報はこちら

IBMのソリューションとツールは、シームレスなエクスペリエンスを通して、迅速に、安全に、スムーズにクラウドに移行するサポートをご提供します。 あらゆる環境の、あらゆるタイプのワークロードをIBM Cloudへ移行できます。 IBMは、パートナー企業と連携して、シームレスなマイグレーション・ジャーニーを実現するために、お客様がセルフサービス・ツールを稼働できるようにします。

 マイグレーションを開始するための詳細はこちら