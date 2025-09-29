アプリケーションをオンプレミスで実行し続けるのと比較した場合に、リフト・アンド・シフト・マイグレーションであれば、次のような優れたメリットが得られます。

迅速かつコスト効率のよい、最小限の中断のみの移行： リフト・アンド・シフトであれば、迅速な移行を、大規模なチームに移行タスクに従事させる必要はなく、実行できます。 移行中、オンプレミスのアプリケーションはそのままの状態にしておくことが可能なため、サービスが中断されることなく、ユーザーのアプリケーション・エクスペリエンスは変わりません。





パフォーマンス向上の潜在能力： リフト・アンド・シフトであれば、お客様自身でハードウェアを購入することなく、アプリケーションを更新済みのよりパフォーマンスを行うハードウェアで実行する機会が提供されます。





オンプレミスで統合しながら機能を拡張： オンプレミスのデータセンターのインフラストラクチャーとコストを統合しながら、クラウドから、コンピューティング能力、ストレージ、さらなるネットワーク帯域幅を従量制で追加できます。





オンデマンドの拡張性： リフト・アンド・シフトにより、組織は新しいコンピューティング容量を購入したり物理的にインストールする必要は無く、アプリケーションを拡張できます。 トラフィックのピーク時のために、ハードウェアをオーバープロビジョンする必要もありません。





コスト削減のための伸縮性： 一部のアプリケーションは、クラウドの伸縮性（需要に正確に合わせてリソースを自動でスピンアップしたり、スピンダウンしたりする性能）によるメリットも得られます。 クラウドの伸縮性が大きいほど、より多くのアプリケーションがその伸縮性を活用でき、特定の時間で必要するリソースだけを使うことで、コストを削減できます。





強化されたセキュリティー： 一旦移行すれば、レガシー・アプリケーションであってもロール・ベースのアクセス管理、多要素認証、統合されたハイブリッド・セキュリティー・プロセスなどのクラウドのセキュリティー・サービスのメリットを得られるようになります。





オンプレミスのデータセンターにかかるコストと課題を軽減： より多くのアプリケーションをクラウドに移行できるようになると、より迅速にオンプレミスのインフラストラクチャーを縮小させることができ、オンプレミスのインフラストラクチャーの管理と維持にかかるコストを削減できます。





ハイブリッドクラウドへのシンプルな最初の一歩：リフト・アンド・シフトは、一部のアプリケーション・ワークロードをオンプレミスで実行しながら、アプリケーションをプライベートクラウドまたはパブリッククラウドに移行させる準備を整え、最適な状態で移行させるための簡単な方法です。 適切な管理ツールがあれば、単一の最適化されたインフラストラクチャーとして、複数のプロットフォームをまとめて管理できます。

繰り返しになりますが、リフト・アンド・シフトによってすべてのアプリケーションがこうしたメリットを得られるとは限りません。 クラウド環境に一部のみ最適化されたアプリケーションの場合は、クラウドへの移行によるコスト削減が達成できないことがあり、実際には、長期的に考えると、クラウドで実行する方がより多くのコストがかかる場合もあります。 オンプレミス環境での実行速度が遅かったり、非効率的だったりするアプリケーショの場合は、何も修正を行わなければ、クラウドでそのアプリケーションを実行しても、状況が改善されることはほぼありません。 ライセンス交付の費用や制約により、リフト・アンド・シフト・マイグレーションを行うことが非常に高額になる場合があります。さらには、法的に不可能なこともあります。