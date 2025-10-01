ここまではサーバの仮想化について説明してきましたが、他にも多くのITインフラストラクチャー要素を仮想化することで、（特に）IT管理者や企業全体に大きなメリットをもたらすことができます。 ここでは、以下のような仮想化の種類について説明します。

デスクトップ仮想化

ネットワーク仮想化

ストレージ仮想化

データ仮想化

アプリケーション仮想化

データセンターの仮想化

CPU仮想化

GPUの仮想化

Linuxの仮想化

クラウドの仮想化

デスクトップの仮想化

デスクトップの仮想化では、複数のデスクトップ・オペレーティング・システムをそれぞれのVMに入れて、同じコンピュータ上で動作させることができます。

デスクトップの仮想化は次の2つのタイプがあります。

仮想デスクトップについて詳しくは、「Desktop as a Service（DaaS）」をご覧ください。

ネットワークの仮想化

ネットワークの仮想化では、ソフトウェアを使用してネットワークの「ビュー」を作成し、管理者はそれを使って単一のコンソールからネットワークを管理することができます。 ハードウェアの要素と機能（接続、スイッチ、ルーターなど）をハイパーバイザー上で実行されているソフトウェアに抽象化します。 ネットワーク管理者は、基盤となっている物理的なコンポーネントに触れることなく、これらの要素を変更、制御することができ、ネットワーク管理を劇的に簡素化することができます。

ネットワークの仮想化には、ネットワーク・トラフィックのルーティング（コントロール・プレーンと呼ばれる）を制御するハードウェアを仮想化するソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）や、特定のネットワーク機能（ファイアウォール、ロード・バランサー、またはトラフィックアナライザーなど）を提供する1つまたは複数のハードウェア・アプライアンスを仮想化し、それらのアプライアンスの構成、プロビジョニング、管理を容易にするネットワーク機能仮想化（NFV）などがあります。

ストレージ仮想化

ストレージの仮想化により、ネットワーク上のすべてのストレージ・デバイスは、個々のサーバーにインストールされているか、スタンドアロン型のストレージ・ユニットであるかどうかにかかわらず、単一のストレージ・デバイスとしてアクセスおよび管理されます。 具体的には、ストレージの仮想化により、ストレージのすべてのブロックが単一の共有プールに割り振られます。そこから必要に応じてネットワーク上の任意のVMにそれらのストレージを割り当てることができます。 ストレージの仮想化により、VMへのストレージのプロビジョニングが容易になり、ネットワーク上の利用可能なすべてのストレージを最大限に活用することができます。

ストレージの仮想化の詳細については「クラウド・ストレージとは」を参照してください。

データ仮想化

現代の企業は、複数のアプリケーションからのデータを、複数のファイル形式で、クラウドからオンプレミスのハードウェアやソフトウェアのシステムにいたるまで、複数の場所に保存しています。 データを仮想化することで、あらゆるアプリケーションが、ソース、フォーマット、場所を問わず、それらすべてのデータにアクセスできるようになります。

データ仮想化ツールは、データにアクセスするアプリケーションとそれを保管するシステムの間にソフトウェア層を作成します。 この層は、アプリケーションのデータの要求または照会を必要に応じて変換し、複数のシステムにわたって提供できる結果を返します。 データ仮想化は、他のタイプの統合は実現できない、好ましくない、またはコストが高すぎる場合に、データ・サイロを解消するのに役立ちます。

アプリケーションの仮想化

アプリケーションの仮想化では、アプリケーション・ソフトウェアをユーザーのOSに直接インストールすることなく実行します。 これは、完全なデスクトップ仮想化（前述のとおり）とは異なります。アプリケーションのみが仮想環境で実行され、エンド・ユーザーのデバイス上のOSは通常どおり実行されます。 アプリケーションの仮想化には、以下の3つのタイプがあります。

ローカル・アプリケーション仮想化： アプリケーション全体はエンドポイント・デバイス上で実行されますが、ネイティブ・ハードウェア上ではなくランタイム環境で実行されます。

アプリケーション全体はエンドポイント・デバイス上で実行されますが、ネイティブ・ハードウェア上ではなくランタイム環境で実行されます。 アプリケーション・ストリーミング： アプリケーションは、サーバー上に存在します。サーバーから、必要なときにソフトウェアの小さなコンポーネントが送信されてエンド・ユーザーのデバイス上で実行されます。

アプリケーションは、サーバー上に存在します。サーバーから、必要なときにソフトウェアの小さなコンポーネントが送信されてエンド・ユーザーのデバイス上で実行されます。 サーバー・ベースのアプリケーション仮想化： アプリケーションはすべてサーバー上で動作し、ユーザー・インターフェースのみをクライアント・デバイスに送信します。

データセンターの仮想化

データセンターの仮想化は、データセンターのハードウェアの大部分をソフトウェアに抽象化し、管理者が、効率的に1つの物理データセンターを複数の仮想データセンターに分割して、さまざまな顧客に対応させることを可能にします。

各クライアントは、同じ基盤となる物理ハードウェア上で動作する独自のInfrastructure As a Service（IaaS）にアクセスすることができます。 仮想データセンターは、インフラストラクチャー・ハードウェアを購入することなく、完全なデータセンター環境を迅速に構築することができるため、クラウド・ベースのコンピューティングの利用開始が容易です。

CPUの仮想化

CPU（中央演算処理装置）の仮想化は、ハイパーバイザーや仮想マシン、およびOSを実現するための基本技術です。 1つのCPUを複数の仮想CPUに分割して、複数のVMで使用できるようにします。

当初、CPUの仮想化はすべてソフトウェア定義で行われていましたが、現在のプロセッサーの多くは、CPUの仮想化をサポートする拡張命令セットを含み、VMのパフォーマンスを向上させています。

GPUの仮想化

GPU（グラフィックス処理装置）とは、負荷の高いグラフィックや数学的処理を行い、コンピューティング・パフォーマンス全体を向上させる特殊なマルチ・コア・プロセッサーのことです。 GPUの仮想化により、複数のVMが1つのGPUの処理能力の全部または一部を使用することができ、動画、人工知能（AI）、およびその他のグラフィックや数学的処理を多用するアプリケーションを高速化することができます。

パススルー・GPU はGPU全体を1つのゲストOSが利用できるようにします。

はGPU全体を1つのゲストOSが利用できるようにします。 共有vGPUは物理的なGPUコアを複数の仮想GPU（vGPU）に分割して、サーバー・ベースのVMで使用できるようにします。

Linuxの仮想化

Linuxには、カーネル・ベースの仮想マシン（KVM）と呼ばれる独自のハイパーバイザーが搭載されており、インテル社とAMDの仮想化プロセッサーの拡張機能をサポートしているため、LinuxのホストOS内でx86ベースのVMを作成することができます。

オープン・ソースのOSであるLinuxは、カスタマイズ性に優れています。 特定のワークロード用にカスタマイズされたバージョンのLinuxや、機密性の高いアプリケーション用にセキュリティーが強化されたバージョンのLinuxを実行するVMを作成することができます。

クラウドの仮想化

前述の通り、クラウド・コンピューティング・モデルは仮想化に依存しています。 サーバー、ストレージ、およびその他の物理的なデータセンターのリソースを仮想化することで、クラウド・コンピューティング・プロバイダーは以下のようなさまざまなサービスをお客様に提供することができます。

これらのクラウド・サービス・モデルについての詳細は、ガイド「IaaS、PaaS、SaaSの比較」をご覧ください。