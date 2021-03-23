仮想デスクトップ・インフラストラクチャー（VDI） とは、従業員がオフィス内外や遠隔地から、アプリケーションやサービスにアクセスし作業できるようにするデスクトップ環境およびアプリケーションの作成や管理を指します。仮想化ソリューションは、仮想マシン（VM）と呼ばれる仮想コンピューティングシステムを作成することで、VDIの導入をサポートし、組織がデータセンター内の単一の物理サーバー上で、複数のアプリケーションとオペレーティング・システムを実行できるようにします。VDIは、Microsoft Windows Desktopのようなデスクトップ・オペレーティング・システムを、ホスト・サーバー上で実行されるVM内でホスティングすることで実現します。

ホストサーバー上の仮想マシン（VM）でホストされるデスクトップ・オペレーティングシステムを使用することで、IT管理者は、企業データ、アプリケーション、デスクトップを仮想データセンターのユーザーにデプロイして、インターネット経由でサービスとして配信できます。これは、ユーザーがオンプレミスの場所から物理的に持ち運び可能な個人用エンドポイントデバイスを利用する従来のPCとは対照的です。

VDIソリューションを実装すると、接続ブローカーがリソース内の仮想デスクトップを検出し、各従業員がVDI環境へのアクセス時に接続できるようにします。コネクション・ブローカーの例としては、Citrix Virtual Apps and Desktops、VMware Horizon、Amazon Workspaces、Microsoft Azure、Nutanixなどがあります。

ユーザーは、Microsoft Windowsのようなデスクトップ・イメージに、どんなデバイスや場所からでも安全に接続することができます。どこからでもアプリケーションにアクセスできるということは、実際のオフィスで、エンドポイント・マシンがある物理的なデスクトップの前にいる必要がないということです。また、もっとも都合の良い場所からBYOD（個人所有デバイスの業務使用）（PC、タブレット、シン・クライアント端末を含む）ができます。

