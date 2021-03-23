在宅勤務やハイブリッドクラウドのエコシステムが一般的になるにつれ、仕事を取り巻くランドスケープには大きな変化が起きています。従業員と環境が各所に広がっていくにつれ、ビジネスの継続に必要な管理性、セキュリティ、インフラストラクチャの要件に対応することは困難になりつつあります。こうした課題のために、IT担当のリーダーは、資金をかけることなくさまざまな環境を安全に管理できるツールを求めています。そのツールが、仮想デスクトップ・インフラストラクチャーです。（VDI）
仮想デスクトップ・インフラストラクチャー（VDI） とは、従業員がオフィス内外や遠隔地から、アプリケーションやサービスにアクセスし作業できるようにするデスクトップ環境およびアプリケーションの作成や管理を指します。仮想化ソリューションは、仮想マシン（VM）と呼ばれる仮想コンピューティングシステムを作成することで、VDIの導入をサポートし、組織がデータセンター内の単一の物理サーバー上で、複数のアプリケーションとオペレーティング・システムを実行できるようにします。VDIは、Microsoft Windows Desktopのようなデスクトップ・オペレーティング・システムを、ホスト・サーバー上で実行されるVM内でホスティングすることで実現します。
ホストサーバー上の仮想マシン（VM）でホストされるデスクトップ・オペレーティングシステムを使用することで、IT管理者は、企業データ、アプリケーション、デスクトップを仮想データセンターのユーザーにデプロイして、インターネット経由でサービスとして配信できます。これは、ユーザーがオンプレミスの場所から物理的に持ち運び可能な個人用エンドポイントデバイスを利用する従来のPCとは対照的です。
VDIソリューションを実装すると、接続ブローカーがリソース内の仮想デスクトップを検出し、各従業員がVDI環境へのアクセス時に接続できるようにします。コネクション・ブローカーの例としては、Citrix Virtual Apps and Desktops、VMware Horizon、Amazon Workspaces、Microsoft Azure、Nutanixなどがあります。
ユーザーは、Microsoft Windowsのようなデスクトップ・イメージに、どんなデバイスや場所からでも安全に接続することができます。どこからでもアプリケーションにアクセスできるということは、実際のオフィスで、エンドポイント・マシンがある物理的なデスクトップの前にいる必要がないということです。また、もっとも都合の良い場所からBYOD（個人所有デバイスの業務使用）（PC、タブレット、シン・クライアント端末を含む）ができます。
アプリケーション仮想化ソリューションと仮想化テクノロジー全般の詳細については、次の動画と記事「 仮想化の5つのメリット 」をご覧ください。
仮想デスクトップインフラストラクチャ（VDI）が提供する最も重要なメリットのいくつかを以下に挙げます。
VDIはデスクトップ仮想化の一種であり、デスクトップ仮想化はデスクトップとハードウェアを分けているあらゆるテクノロジーを網羅する包括的な用語です。上位カテゴリーの詳細については、「 デスクトップ仮想化とは」を参照するか、または次の動画をご覧ください。
永続的VDIは、ユーザーが同じデスクトップに接続することで、パーソナライズされたデスクトップを実現します。この場合は変更が保存されるため、ユーザーはデスクトップをカスタマイズすることができ、仮想デスクトップ環境がカスタマイズ可能で高度にパーソナライズされたデジタル・ワークスペースに変わります。
一方、非永続的VDIでは変更が保存されず、1回の接続のみで利用する一般的なデスクトップとなります。非永続的VDIのアプローチは通常はより安価で管理しやすく、反復作業が多い従業員を抱える組織にとって理想的です。
仮想デスクトップ・インフラストラクチャ（VDI）は、企業が経費を削減し、システムの管理を簡素化できるため、多くの企業のIT戦略に不可欠な要素です。企業がより柔軟な仕事環境を実現しようとする中、VDIの重要性は飛躍的に加速しています。VDIは、アクセシビリティ、セキュリティ、拡張性、オートメーション、使いやすさを提供し、迅速かつ効果的に導入できるからです。
独自のVDI環境を構築したい場合は、IBM Cloud IaaSソリューションで実現できます。IBMは、仮想化されたコンピュート、ネットワーク、ストレージなど、独自のVDI環境を構築するために必要なすべてのコンポーネントを含むフルスタックのクラウドプラットフォームを提供しています。このシナリオでは、ハイパーバイザーを自分でインストールして管理する必要があります。
IBMはVMwareと提携し、IBM Cloudプラットフォーム上でホストされるデスクトップと仮想化アプリケーションを利用できる、顧客管理・部分的VMware管理のVDIソリューション（VMware Horizonを使用）と、フルマネージドの仮想デスクトップ・アズ・ア・サービス（DaaS）ソリューションを提供しています。
