多くのIT組織は、物理サーバーを特定のアプリケーションに専用に割り当てているため、容量のほんの一部でしか稼働しないサーバーをデプロイしています。これは通常、非効率的なメカニズムです。なぜなら、消費されていない余剰容量が存在するため、運用コストとITコストの上昇につながります。
容量の使用率を高め、コストを削減するための取り組みの中で、仮想化が開発されました。この記事では、仮想化とその主要コンポーネントの概要を説明し、仮想化によって組織が享受できる（多くの）メリットについて５つについて説明します。
仮想化では、ソフトウェアを使用して、物理ハードウェア上に抽象化レイヤーを作成します。これにより、仮想マシン（VM）と呼ばれる仮想コンピューティングシステムが作成されます。これにより、組織は単一の物理サーバー上で複数の仮想コンピューターやオペレーティング・システムおよびアプリケーションを実行でき、基本的には物理サーバーを複数の仮想サーバーに分割することができますー
簡単に言えば仮想化の主な利点の1つは物理的なコンピューター・ハードウェアをより効率的に利用できることですこれにより、企業の投資収益率も向上します。
仮想化テクノロジーの詳細については、以下の動画をご覧ください。
最も簡単に言えば、仮想マシン（VM）は物理コンピューターの仮想表現です。前述したように、仮想化により、組織は単一の物理マシン上に、それぞれ独自のオペレーティング・システム（OS）とアプリケーションを備えた複数の仮想マシンを作成できます。
ただし、仮想マシンは物理コンピューターと直接対話することはできません。代わりに、ハイパーバイザーと呼ばれる軽量ソフトウェア・レイヤーが、実行される物理ハードウェアと調整されます。
ハイパーバイザーは、仮想化には欠かせないもので、複数のオペレーティング・システムが互いに並んで動作し、同じ物理コンピューティング・参考情報を共有できるようにする薄いソフトウェア・レイヤーです。これらのオペレーティング・システムは、前述の仮想マシン（VM）（物理コンピューターの仮想表現）として提供され、ハイパーバイザーは各VMに基盤となるコンピューティング能力、メモリー、ストレージの独自の部分を割り当てます。これにより、VMsが相互に干渉することがなくなります。
環境を仮想化すると、拡張性が向上すると同時に、経費を削減できます。仮想化が組織にもたらすさまざまなメリットをご覧ください。
仮想化されていない環境を使用すると、サーバー上でアプリケーションを利用していない場合、コンピューティングがアイドル状態にあり、他のアプリケーションに使用できないため、非効率的になる可能性があります。環境を仮想化すると、その単一の物理サーバーが多数の仮想マシンに変換されます。これらの仮想マシンは、単一の物理サーバー上でホストされながら、さまざまなオペレーティング・システムを搭載し、さまざまなアプリケーションを実行できます。
アプリケーションを仮想化環境に統合すると、物理的な顧客の数が減り、サーバーに費やす費用が大幅に減り、組織のコスト削減につながるため、よりコスト効率の高いアプローチになります。
災害により物理サーバーに影響が及ぶ場合、その交換または修理を行う責任があり、これには数時間、場合によっては数日かかる場合もあります。仮想化環境を使用すると、プロビジョニングとデプロイが簡単になり、影響を受ける仮想マシンの複製やクローンを作成できます。
新しい物理サーバーのプロビジョニングとセットアップに何時間もかかるのとは対照的に、復旧プロセスは数分で完了するため、環境のレジリエンスが大幅に強化され、事業継続性が向上します。
サーバーの台数が減ると、ITチームは物理ハードウェアとITインフラストラクチャーの保守に費やす時間を短縮できます。サーバーごとに更新を適用するという手間のかかるプロセスを経ることなく、サーバー上の仮想環境にあるすべてのVMにわたって環境をインストール、更新、保守できるようになります。環境のメンテナンスに費やす時間が短縮されるため、チームの効率と生産性が向上します。
仮想化環境は仮想マシンにセグメント化されているため、開発者は実稼働環境に影響を与えることなく、仮想マシンを素早く立ち上げることができます。開発者は仮想マシンのクローンを迅速に作成し、その環境でテストを実行できるため、開発やテストに最適です。
例えば、新しいソフトウェア・パッチがリリースされた場合、仮想マシンのクローンを作成して最新のソフトウェア・アップデートを適用し、環境をテストして、それを本番アプリケーションに取り込むことができます。これにより、アプリケーションの速度と俊敏性が向上します。
使用している物理サーバーの数を減らすことができれば、Powerの消費量の削減につながります。これには2つの環境的なメリットがあります。
