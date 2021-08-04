環境を仮想化すると、拡張性が向上すると同時に、経費を削減できます。仮想化が組織にもたらすさまざまなメリットをご覧ください。

1. IT経費を削減します

仮想化されていない環境を使用すると、サーバー上でアプリケーションを利用していない場合、コンピューティングがアイドル状態にあり、他のアプリケーションに使用できないため、非効率的になる可能性があります。環境を仮想化すると、その単一の物理サーバーが多数の仮想マシンに変換されます。これらの仮想マシンは、単一の物理サーバー上でホストされながら、さまざまなオペレーティング・システムを搭載し、さまざまなアプリケーションを実行できます。

アプリケーションを仮想化環境に統合すると、物理的な顧客の数が減り、サーバーに費やす費用が大幅に減り、組織のコスト削減につながるため、よりコスト効率の高いアプローチになります。

2. 災害復旧時のダウンタイムを削減し、レジリエンシーを強化する

災害により物理サーバーに影響が及ぶ場合、その交換または修理を行う責任があり、これには数時間、場合によっては数日かかる場合もあります。仮想化環境を使用すると、プロビジョニングとデプロイが簡単になり、影響を受ける仮想マシンの複製やクローンを作成できます。

新しい物理サーバーのプロビジョニングとセットアップに何時間もかかるのとは対照的に、復旧プロセスは数分で完了するため、環境のレジリエンスが大幅に強化され、事業継続性が向上します。

3. 効率と生産性の向上

サーバーの台数が減ると、ITチームは物理ハードウェアとITインフラストラクチャーの保守に費やす時間を短縮できます。サーバーごとに更新を適用するという手間のかかるプロセスを経ることなく、サーバー上の仮想環境にあるすべてのVMにわたって環境をインストール、更新、保守できるようになります。環境のメンテナンスに費やす時間が短縮されるため、チームの効率と生産性が向上します。

4. 独立性とDevOpsを管理

仮想化環境は仮想マシンにセグメント化されているため、開発者は実稼働環境に影響を与えることなく、仮想マシンを素早く立ち上げることができます。開発者は仮想マシンのクローンを迅速に作成し、その環境でテストを実行できるため、開発やテストに最適です。

例えば、新しいソフトウェア・パッチがリリースされた場合、仮想マシンのクローンを作成して最新のソフトウェア・アップデートを適用し、環境をテストして、それを本番アプリケーションに取り込むことができます。これにより、アプリケーションの速度と俊敏性が向上します。

５．より環境に優しい動き（組織および環境）

使用している物理サーバーの数を減らすことができれば、Powerの消費量の削減につながります。これには2つの環境的なメリットがあります。