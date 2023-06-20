エッジコンピューティングとは

IoTデバイスの爆発的な成長とコンピューティング能力の向上により、かつてない量のデータが生じています。また、5Gネットワークによって接続されるモバイル機器の数が増えるにつれ、データ量はさらに増えていきます。

かつて、クラウドとAIに期待されていたのは、データから実行可能なインサイトを導き出すことで、イノベーションを自動化し、高速化することでした。しかし、接続されたデバイスによって作成されるデータの規模と複雑さは前例がないほど圧倒的であり、ネットワークとインフラストラクチャーの能力を上回っています。

デバイスが生成したすべてのデータを一元化されたデータセンターやクラウドに送信すると、帯域幅や遅延の問題が発生します。エッジコンピューティングは、より効率的な代替手段を提供します。データは、作成されたポイントの近くで処理され、分析されます。データを処理するためにクラウドやデータセンターまでネットワークを経由しないため、遅延が短縮されます。エッジコンピューティング、そして5Gネットワーク上のモバイル・エッジコンピューティングは、より高速で包括的なデータ分析を可能にし、より深いインサイト、迅速な対応、顧客体験の向上を実現します。